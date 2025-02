Jenny Miranda critica Gato Preto: 'Te encontro no tribunal'

Em suas redes sociais, Jenny Miranda criticou bastante Samuel Sant'Anna, o Gato Preto, e ainda afirmou que irá processá-lo

A relação de Bia Miranda com a mãe Jenny Miranda é conturbada já não é de hoje. Porém, parece que agora a famosa também tem problemas com o genro Samuel Sant'Anna, mais conhecido como Gato Preto. Atualmente, Bia está à espera de Maysha, fruto do seu relacionamento com Gato Preto. Ela já é mãe de Kaleb, de oito meses, com Buarque.

"Amanhã esse gato drogado e bêbado vai ter a resposta dele. Você está achando que eu tenho medo de você né? Você só cresce para cima de mulher, seu covarde. Quem é você para falar de mim? Sobre meu término? Você termina com a Bia quase todo dia, humilha ela e está falando de calmante. Ela está tomando calmante grávida para aguentar as suas merd**, seu bos**. E cuidado com as suas ameaças porque aqui você não ronca não que te coloco atrás das grades, que é o seu lugar. Esse destino para você já está perto, é questão de tempo. Vai virar comida de preso, ah esqueci, acho que nem para isso você serve. Você não sabe da minha vida. Ao contrário de mim, que já sei tudo que você aprontou aqui em São Paulo", começou Jenny em suas redes sociais.

Em seguida, ela afirmou que Bia está tomando remédios controlados. "Você acha que você assusta alguém né? Você só faz vergonha na internet e lave a boca para falar do Kaleb, que não sei como o Buarque está deixando ele perto de um louco como você. Não confio em você perto da Bia nem perto do Kaleb. De pai você não tem nada, por isso suas ex só colocam você na Justiça. A Bia está tomando Rivotril grávida para aguentar as vergonhas que você faz ela passar e todo mundo sabe que grávida não pode tomar isso. Vai trabalhar que você ganha mais em vez de viver às custas dela. Você não é exemplo de nada. A Bia só está com você porque ela é dependente emocional, mas já já ela acorda e te dá um pé igual ela já fez".

Jenny ainda aproveitou para se desculpar com Buarque e afirmou que irá processar Samuel. "Buarque, desculpa se um dia te julguei. Com você sim a Bia tinha uma família. O pai que você é para o Kaleb é de tirar o chapéu, parabéns. Agora coitada da Mayscha com esse doente do Samuel como pai. Buarque, você sim merece meu pedido de desculpas porque você é um pai de verdade. Quando a Bia está com você, ela brilha, agora ao lado desse ser vivo ela não tem vida. Vamos ver se vai ter dinheiro para pagar o processo que vai receber por uso indevido da minha imagem de nove nos atrás. Ponto final, agora te encontro no tribunal", finalizou.

Proibição

Nesta segunda-feira, 24, Jenny Miranda aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seguidores nas redes sociais.

A famosa comentou sobre o fato de não poder conhecer os netos. Jenny é mãe de Bia Miranda, que é mãe de Kaleb, de oito meses, fruto do seu relacionamento com Buarque, e está à espera de Maysha, do atual relacionamento com Samuel Sant'Anna, mais conhecido como Gato Preto.

"Acredito que se não deixou até agora, não irá deixar. Porém, tem outros meios para que isso aconteça. E não vou desistir de pegar meus netos no colo e de ver eles crescerem", disse ela.

