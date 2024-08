Jassa mostra homenagem em seu salão para Silvio Santos

Cabeleireiro há mais de 40 anos de Silvio Santos, Jassa mostra homenagem que fez para o apresentador e seu amigo no salão de beleza

O cabeleireiro de Silvio Santos, Jassa, prestou uma singela homenagem para o cliente e seu amigo de anos. Neste sábado, 17, ao saber da morte do comunicador, o profissional, que cuidava há mais de 40 anos do cabelo do famoso, postou uma foto ao lado dele em um local especial de seu salão.

Em seu espaço em São Paulo, o profissional do ramo da beleza montou uma praça com o nome do dono do baú. No ambiente ao ar livre, Jassa colocou uma placa com o nome de Silvio Santos e um banco para sentarem no lugar.

"Vamos ficar neste praça eternamente", publicou em sua rede social o clique feliz ao lado de seu cliente e amigo de longa data.

O filho de Jassa, Robson Jassa, falou sobre o falecimento do empresário, que fez o nome deles ficar conhecido pelo público. Muito emocionado, o cabeleireiro avisou que por estarem de luto o salão ficará fechado por alguns dias.

Em fevereiro deste ano, Silvio Santos renovou o visual no salão de Jassa. Na ocasião, ele foi gravado por Milton Neves.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jassa Santos (@jassajj)

Causa da morte de Silvio Santos é revelada pelo hospital

A causa da morte de Silvio Santos foi revelada pelo Hospital Albert Einstein no último boletim divulgado pela instituição. Após o anúncio da morte do comunicador neste sábado, 17, pela própria emissora na rede social, o local onde ele estava internado, desde o início de agosto, falou o motivo do falecimento.

O dono do SBT teria morrido por conta de uma broncopneumonia após infecção por influenza e a partida teria sido neste sábado, 17, às 4h50 da manhã.

"O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Senor Abravanel, o Silvio Santos, aos 93 anos de idade, no dia de hoje, 17 de agosto de 2024, às 4h50, em decorrência de broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1). O hospital se solidariza com a família e todos que sofrem com a perna", divulgaram.

Após o anúncio do falecimento, a família Abravanel escreveu uma carta ao público e falou sobre a escolha de Silvio Santos de não ter velório.