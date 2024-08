Filho de Jassa fecha o salão após morte de Silvio Santos: 'Super triste'

Abalado com a morte de Silvio Santos, filho de Jassa, Robson Jassa, anuncia fechamento do salão por alguns dias e lamenta falecimento do apresenatador

Quem não se lembra de Silvio Santos falando de seu cabeleireiro Jassa? O comunicador frequentava o mesmo salão de beleza em São Paulo há 40 anos e tornou o profissional conhecido pelo público ao falar dele diversas vezes. Neste sábado, 17, o filho de Jassa, Robson Jassa, então se pronunciou sobre a morte do cliente.

Sentado na pracinha, feita em homenagem ao dono do baú no salão de beleza, o hair stylist surgiu abalado e muito emocionado. Robson, que segue os passos do pai e já trabalhou em programas do SBT como o Fábrica de Casamentos, falou sobre estarem de luto e terem decidido pelo fechamento do estabelecimento nos próximos dias por conta da perda.

"Fala gente, falando aqui diretamente da pracinha Silvio Santos, nossa homenagem para ele e primeiro eu quero agradecer todo mundo que manou mensagem... Resolvi fazer esse vídeo pra agradecer a todos, a gente tá super triste, difícil, um dia difícil pra gente e pro Brasil, porque esse era um cara que era de todos, né? E foi um privilégio muito grande ter convivido desde o dia que eu nasci, de ver essa amizade com meu pai, aprendi muito sobre amizade, sobre a lealdade e só deixou bons exemplos pra esse país", falou segurando o choro.

Por fim, Robson Jassa agradeceu a comprensão dos clientes e avisou: "A gente vai fechar o salão hoje, a gente reabre na terça-feira, tá bom? Então vamos orar e ficar só com as imagens e memórias boas, porque são muitas, muitas".

Em fevereiro deste ano, Silvio Santos renovou o visual no salão de Jassa. Na ocasião, ele foi gravado por Milton Neves.

Ensinando o Jassa para cortar e pentear o cabelo do mito Silvio Santos, muito lúcido, humilde e até me deu conselhos de como vencer meus momentos de como vencer minha já crõnica depressão.

Causa da morte de Silvio Santos é revelada pelo hospital

A causa da morte de Silvio Santos foi revelada pelo Hospital Albert Einstein no último boletim divulgado pela instituição. Após o anúncio da morte do comunicador neste sábado, 17, pela própria emissora na rede social, o local onde ele estava internado, desde o início de agosto, falou o motivo do falecimento.

O dono do SBT teria morrido por conta de uma broncopneumonia após infecção por influenza e a partida teria sido neste sábado, 17, às 4h50 da manhã.

"O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Senor Abravanel, o Silvio Santos, aos 93 anos de idade, no dia de hoje, 17 de agosto de 2024, às 4h50, em decorrência de broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1). O hospital se solidariza com a família e todos que sofrem com a perna", divulgaram.

Após o anúncio do falecimento, a família Abravanel escreveu uma carta ao público e falou sobre a escolha de Silvio Santos de não ter velório.