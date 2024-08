Claudia Raia homenageia Jarbas Homem de Mello em data especial: 'Parceiro'

Dia especial! A atriz Claudia Raia fez uma linda declaração de amor em celebração ao aniversário do marido, Jarbas Homem de Mello

Dia de festa na casa de Claudia Raia! A atriz usou as redes sociais para compartilhar uma bela homenagem ao marido, o ator Jarbas Homem de Mello, que completa mais um ano de vida neste domingo, 4. Em celebração a data especial, a artista reuniu diversos momentos ao lado do amado e o parabenizou pelos 55 anos.

Através de seu Instagram oficial, Claudia publicou um vídeo narrando uma declaração emocionante à Jarbas. Ao longo da mensagem de felicitação, a famosa agradeceu ao companheiro por toda parceria na vida pessoal e profissional, em cima do palco.

"Meu amor, hoje é o dia do seu aniversário, o dia que Deus te deu o sopro da vida. Já te falei o quanto eu sou grata por ter te conhecido nessa encarnação? Obrigada pelo teu riso, disposição, energia, amorosidade, parceria, cuidado, amizade, gentileza e dedicação", iniciou ela.

E completou: "Desejo que seu novo ciclo seja ainda mais leve, com muita luz, sabedoria, saúde, amor e muita alegria e muito nós, é claro. Quero viver esse e muitos aniversários ao seu lado, fazendo muitos musicais nos palcos dos teatros e da vida. Obrigada por ser meu parceiro de vida e pai do meu filho. Te amo, Moisés. Feliz novo ciclo, recheado de tudo que houver de mais maravilhoso nessa vida".

Juntos há cerca de 13 anos, Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello são pais do pequeno Luca, de 1 aninho. Além do menino, a atriz também é mãe de Enzo Celulari, de 27 anos, e Sophia Raia, de 21, frutos de seu antigo casamento com o ator Edson Celulari.

Claudia Raia mostra os filhos mais velhos com o caçula

A atriz Claudia Raia encantou ao mostrar um momento de sua intimidade com a família. Neste domingo, 28, a famosa ficou em sua mansão em Bragança Paulista, em São Paulo, e teve a oportunidade de ter os três filhos reunidos no momento.

Os mais velhos, Enzo Celulari e Sophia Raia, do casamento vivido com o ator Edson Celulari, apareceram brincando com o caçulinha, Luca, do relacionamento atual da mãe com Jarbas Homem de Mello. O trio logo chamou a atenção com tanto amor e o pequeno roubou a cena ao aparecer engatinhando; confira detalhes!