Jade Picon surge emocionada ao desabafar sobre fase delicada na família

Após um dia intenso de trabalho, a atriz Jade Picon fez um breve desabafo a respeito da saúde de sua avó: 'Muito difícil'

A influenciadora digital e atriz Jade Picon usou as redes sociais na noite de terça-feira, 23, para compartilhar um breve desabafo envolvendo sua avó. Bastante emocionada, a ex-participante do BBB 22 contou que a família está passando por um momento delicado.

Em seus stories no Instagram, Jade explicou que sua avó está enfrentando um problema de saúde. "Não estou muito bem, não. Estou sumidinha esses dias, aqui na minha rotina, fazendo minhas coisas, trabalhando, mas estou com um probleminha da minha avó, que não está muito bem de saúde", disse ela.

"É muito difícil lidar com essas coisas que não dependem de você, e que é isso, família. Ai, gente, que coisa, viu?", completou a atriz, sem revelar muitos detalhes. Na sequência, Jade Picon falou que segue tentando se manter forte no momento atual.

"Estou tentando me manter positiva, mas é isso, né? Nem tudo tem uma fórmula perfeita da melhor maneira de se lidar. Estou só vivendo mesmo e estou triste. É isso", concluiu a famosa. Após o desabafo, através de seu perfil no X, antigo Twitter, ela agradeceu o carinho e acolhimento dos fãs.

"Estou me mantendo forte dentro do possível. Obrigada pelas mensagens e por estarem sempre comigo. Amo vocês!", escreveu Jade, por fim.

Vale lembrar que, recentemente, ela realizou uma mudança no visual para um novo projeto em sua carreira de atriz, mas também não revelou os detalhes. Após passar alguns anos com os fios castanhos, ela se despediu do cabelo escuro e aderiu ao visual loiro perolado, com raiz esfumada e mechas mais claras na frente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alfinetadas Dos Famosos 📌 (@alfinetei)

Jade Picon exibe beleza natural em selfie

Em suas redes sociais, Jade Picon sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 22 milhões de seguidores. No início de julho, a famosa publicou em seu Instagram Stories sua rotina intensa de treino.

Em seguida, Jade aproveitou para tomar um banho relaxante em casa e tirou uma selfie em que aparece deitada na cama. Sem maquiagem, a estrela exibiu sua beleza natural e também deixou à mostra algumas sardinhas no rosto.

Além disso, na foto também foi possível ver o novo visual de Jade Picon, que aderiu aos cabelos loiros recentemente por conta de um novo trabalho na TV. "Estou muito animada com essa nova fase e com a oportunidade de viver mais um personagem. A mudança para um novo loiro foi pensada para trazer uma nova identidade visual que se encaixe perfeitamente na história que iremos contar", afirmou ela, na ocasião.