Jade Picon dá spoiler sobre primeira atuação em filme

Focada na carreira como atriz, a influenciadora Jade Picon será parte do elenco de Cinco Júlias, baseado no livro de Matheus Souza

Jade Picon revelou aos seguidores o novo projeto no qual está envolvido, a sua primeira participação em um filme. Nesta quarta-feira (7), a influenciadora compartilhou registros do filme Cinco Júlias, uma produção que ainda será lançada no cinema, em que ela será uma das protagonistas. O enredo é baseado no livro de mesmo nome, de autoria de Matheus Souza, nome que também está por trás da adaptação para as telas.

"Cinco Júlias (breve nos cinemas)", escreveu a artista na legenda. Nos registros ela aparece acompanhada das colegas de cena: Ananda, Sanny, Ayomi Domenica e Valentina Daniel.

Ansiosos pelo filme, os fãs e amigos de Jade elogiaram a nova fase dela como atriz: "Você conseguiu", escreveu o irmão dela, Léo Picon. "Ansiosa para te ver nas telinhas de novo. Já amei", escreveu uma usuária do Instagram. "Vai com tudo, Jade!", comentou a outra. "Estávamos com saudades de te ver atuando", pontuou uma seguidora da jovem.

O romance de Matheus Souza, conhecido também pelos filmes Apenas o Fim e Ana e Vitória, produção musical sobre a dupla ANAVITÓRIA, envolve diversos assuntos como representatividade, amor, sexo e amizade, enquanto discorre sobre as diferentes protagonistas "Júlias", que têm suas histórias entrelaçadas durante uma festa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE (@jadepicon)

Jade Picon deu início à carreira de atriz na TV Globo

Em 2022, Jade trabalhou pela primeira vez como atriz na novela Travessia, da TV Globo. A princípio, a artista recebeu críticas pela atuação, mas conseguiu dar a volta por cima, apresentando mais naturalidade na forma de interpretar Chiara. Na ocasião, a artista passou a estudar artes cênicas.

"Me apaixonei pela profissão e cara, que loucura. Às vezes eu olho para tudo e falo: meu Deus, Jade, não sei se você foi corajosa ou se você foi maluca. Mas sei que eu agarrei essa oportunidade e não deixei passar", disse ela ao se despedir da personagem.