Já tá assim? Isabel Veloso surpreende ao mostrar barriga em foto de biquíni

Isabel Veloso, que comoveu com sua história de luta contra o câncer, surpreendeu ao mostrar o tamanho de sua barriga durante a primeira gestação

A influenciadora digital Isabel Veloso, que comoveu os internautas com sua história de luta contra o câncer, está esperando seu primeiro filho e já está notando mudanças em seu corpo. Nesta quarta-feira, 11, ela mostrou como está sua barriga e se declarou para o pequeno Arthur.

Nos stories do Instagram, a influenciadora posou para a câmera de biquíni. De lado, ela exibiu a evolução da barriga, de 15 semanas atualmente. "Te amo meu filho", escreveu ela, que adicionou um emoji de coração. Veja:

Isabel Veloso mostra a barriga (Reprodução/Instagram)

Isabel Veloso expõe mudanças no corpo

Nesta terça-feira, 10, ela usou seu perfil no Instagram para explicar o que notou até então de diferente no seu corpo."A maior diferença que vi até agora foi o fato dos meus biquínis não me servirem mais. Gente, eu não tenho nem parte de cima que me serve mais. Essa foi a principal diferença, desde o comecinho da gestação percebi que aumentou muito o tamanho dos meus seios", observou.

A influencer também falou sobre o crescimento de sua barriga: "Claro que minha 'pancinha'. Eu sou minúscula, sou muito magra. Vou fazer 16 semanas [de gravidez] na sexta, mas tá bem aparente minha barriguinha. Essas foram as duas principais diferenças".

Segundo ela, outra parte de seu corpo também está diferente."Na bunda, eu também ganhei um pouco, mas é mais próximo da coxa. E estou perdendo muitos shorts. Por enquanto, foram só essas. Geralmente, a auréola começa a escurecer, mas a minha continua normal, e não notei nenhuma diferença".

"Outra coisa foi o crescimento dos meus pelos. Se eu raspo a axila hoje, amanhã tenho que raspar de novo. Meus enjoos quase sumiram. Eu só fico enjoada quando estou com o estômago vazio, mas se não, não sinto mais", encerrou.