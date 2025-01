Iza surge de biquíni três meses após nascimento da filha

A cantora Iza compartilhou em suas redes sociais um vídeo em que aparece de biquíni três meses após o nascimento da filha Nala

Em suas redes sociais, Iza sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 22 milhões de seguidores.

Nesta segunda-feira, 20, a cantora mostrou em seu Instagram Stories que já recuperou a boa forma após o nascimento da filha Nala, que tem três meses e é fruto do seu relacionamento com Yuri Lima.

Na publicação, a famosa surgiu usando um biquíni laranja enquanto faz poses na frente do espelho. "Mamãe verificando se ainda sabe biscoitar", brincou ela na legenda.

Fofura

Alerta fofura! Nesta segunda-feira, 20, o jogador Yuri Lima encantou os seguidores ao compartilhar novos registros de Nala, sua filha com a cantora Iza. Celebrando os três meses de vida da pequena, os papais escolheram o tema Harry Potter para o mêsversário da primogênita.

Nos registros compartilhados, Nala surgiu sorridente na companhia de diversos membros da família e deixou os internautas derretidos ao posar fantasiada de Hermione, uma das personagens do filme clássico. "Você veio para mudar a minha vida.", escreveu Yuri na legenda da publicação.

E nos comentários, não faltaram elogios. "Ela com penteadinho é tudo de mais lindo", disse uma seguidora. "A mais linda do mundo", ressaltou outra. "Deus abençoe vocês", desejou mais uma.

A bebê Nala, que é filha da cantora Iza com o jogador de futebol Yuri Lima, esbanjou fofura em nova aparição nas redes sociais. O pai coruja registrou o sorriso da filha ao brincar com ela logo cedo.

A menina apareceu no colo do pai enquanto ele conversava com ela. Ao ouvir a voz dele, ela deu um sorriso encantador.

Recentemente, Iza contou que Yuri é parceiro nos cuidados com a filha. "Ele está 24 horas por dia presente. Isso é uma coisa que sempre foi muito importante para mim", disse a artista. "A responsabilidade é enormemente de nós dois. Ele fez uma escolha de ficar mais próximo, de estar mais presente. Então por isso ele continua vindo para o Rio de Janeiro", acrescentou ela em entrevista ao Fantástico.

Leia também: Iza conta que teve acne na gestação e revela cuidados com a pele