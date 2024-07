Ivete Sangalo abre o jogo sobre sua saída do The Masked Singer Brasil

Ivete Sangalo abriu o jogo sobre sua saída do The Masked Singer Brasil, reality exibido pela Globo. Eliana foi a escolhida para comandar a atração

Além de arrasar na carreira musical, Ivete Sangalo também já fez sucesso na TV como apresentadora. A cantora comandou quatro temporadas do The Masked Singer Brasil, reality musical exibido pela Rede Globo.

A artista revelou que decidiu deixar o comando da atração para focar em outras coisas. “A televisão faz parte da minha vida. Não tem como tirar isso de mim por conta da comunicação, da relação com as pessoas e com o público. Mas, de fato, estava uma coisa se sobrepondo à outra. Embora eu ame fazer televisão, estava criando uma ausência em lugares que não queria causar", disse ela em conversa com a Quem.

Em seguida, Ivete afirmou que não descarta voltar para a TV. "As minhas experiências na televisão são especiais. Eu quero estar sempre na televisão, mas quero estar inteira em cada coisa que eu fizer, então estou me organizando para quando eu tiver um retorno essa dinâmica esteja mais bem organizada", disse.

Ivete Sangalo manda recado para Eliana

A cantora Ivete Sangalo fez uma publicação após o anúncio de que Eliana comandará o The Masked Singer Brasil . Em sua rede social, a ex-apresentadora da atração com artistas mascarados compartilhou uma foto com a loira e falou sobre ela ficar em seu lugar.

A baiana então enalteceu a trajetória da ex-SBT e falou como esse momento é de grande importância na carreira dela. Ivete Sangalo então não deu abertura para rumores e já deixou claro que é grande admiradora da apresentadora, pretendendo acompanhar e aplaudi-la nas telinhas.

"Eliana, querida, eu sei o quanto esse momento seu é de merecimento e de reconhecimento do seu enorme talento e da sua linda caminhada na tv. E eu como fã que sou, estarei aqui aplaudindo e vendo você brilhar muito. Todo sucesso e sorte para você, pois merece demais! Um cheiro", falou ela ao saber da notícia.