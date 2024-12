Isis Valverde se derrete ao ganhar presente romântico do noivo: 'Te amo'

A atriz Isis Valverde foi surpreendida pelo noivo com um presente bastante especial e romântico neste domingo, 8; confira

A atriz Isis Valverde aproveitou o dia de descanso para renovar as energias e curtir um dia de piscina. Neste domingo, 8, a artista publicou em suas redes sociais registros do momento de lazer e ainda mostrou que foi surpreendida pelo noivo, o empresário Marcus Buaiz, com um presente bastante romântico.

Em seus stories no Instagram, Isis revelou que ganhou do companheiro um buquê de flores com rosas vermelhas. "Eu também te amo", derreteu-se ela na legenda da publicação, exibindo a lembrança especial.

Além da imagem do presente, a famosa também registrou seu banho na piscina. Para curtir o domingo de sol, Isis Valverde apostou em um biquíni branco sem alça e um chapéu para se proteger dos raios. Vale lembrar que a atriz e o empresário devem subir ao altar em maio de 2025.

O casal precisou adiar a data da cerimônia por conta da saúde de Rosalba Nable, mãe de Isis, que encerrou recentemente seu tratamento contra o câncer de mama. Em entrevista ao Fofocalizando, do SBT, a artista revelou detalhes sobre os preparativos do casamento.

"Olha, tá tenso. É muita coisa. Agora é o vestido de noiva que está dando um pouco de trabalho, mas tudo está se ajeitando. É que eu quero tudo perfeito", declarou a noiva em novembro deste ano.

Isis Valverde ganha flores do noivo - Reprodução/Instagram

Isis Valverde - Reprodução/Instagram

Isis Valverde mostra primeira vez na Disney com o filho e os enteados

Recentemente, a atriz Isis Valverde encantou ao postar fotos de sua primeira vez na Disney com o filho, Rael Valverde, o noivo, o empresário Marcus Buaiz, e os herdeiros dele com Wanessa Camargo, João Marcus e João Francisco.

Curtindo os parques em Orlando, nos EUA, a famosa surgiu com looks confortáveis e acessórios de personagem na cabeça. Sorridente e mostrando que estava curtindo cada momento, a artista falou sobre estar pela primeira vez no local; confira detalhes!

Leia também: Mãe de Isis Valverde reflete após luta contra o câncer: 'Grandes amigos sumiram'