Isis Valverde é flagrada com o marido no aeroporto após o casamento civil

Isis Valverde e Marcus Buaiz embarcaram para viagem juntos poucos dias após o casamento civil na véspera de Natal

A atriz Isis Valverde foi flagrada ao lado do marido, o empresário Marcus Buaiz, após o casamento civil deles. Na manhã desta sexta-feira, 27, os dois foram vistos pelos paparazzi em um aeroporto no Rio de Janeiro.

A viagem do casal aconteceu poucos dias após o casamento civil. Eles oficializaram a união no dia 24 de dezembro em uma cerimônia discreta na casa deles e apenas com a presença da família.

O casal estava noivo desde dezembro de 2023. A previsão é que eles fazem uma festa de casamento em maio de 2025 no interior de São Paulo.

Isis Valverde mostra primeira vez na Disney com o filho e os enteados

A atriz Isis Valverde encantou no sábado, 30, ao postar fotos de sua primeira vez na Disney com o filho, Rael Valverde, do noivo, o empresário Marcus Buaiz, e dos herdeiros dele com Wanessa Camargo,João Marcus e João Francisco.

Curtindo os parques em Orlando, nos EUA, a famosa surgiu com looks confortáveis e acessórios de personagem na cabeça. Sorridente e mostrando que estava curtindo cada momento, a artista falou sobre estar pela primeira vez no local.

"Primeira vez onde os sonhos se tornam realidade! Foi mágico e inesquecível", escreveu sobre os passeios que vivenciaram em família.

