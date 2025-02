Saiba qual é o item mais caro na lista de casamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz

Isis Valverde e Marcus Buaiz colocam item de R$ 42 mil na lista de presentes de casamento e também mimo de R$ 197. Saiba o que é

A atriz Isis Valverde e o empresário Marcus Buaiz vão fazer uma grande festa de casamento no mês de maio após oficializarem a união civil no Natal de 2024. A celebração reunirá amigos e familiares e o casal já preparou a lista de presentes. A lista deles chamou a atenção por ter itens de diversos valores, desde os mais baratos, de R$ 197, até mimos luxuosos de R$ 42 mil.

O presente mais baratinho da lista é um mini processador de alimentos de R$ 197, seguido por um abridor elétrico para vinhos de R$ 218. Enquanto isso, o presente mais caro é um passeio de helicóptero na Sardenha, que custa R$ 42.040 .

Outros presentes de luxo incluem um passeio de barco na Sardenha de R$ 32 mil, um passeio panorâmico entre Veneza e Milão por R$ 34 mil e uma passagem aérea para a Itália por R$ 20 mil.

Quando será a festa de casamento?

A festa de casamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz acontecerá no dia 3 de maio de 2025 em Jarinu, no interior de São Paulo. Logo depois, eles devem curtir a lua de mel na Itália.

Quando foi o casamento civil?

O casamento civil de Isis Valverde e Marcus Buaiz aconteceu no dia 24 de dezembro de 2024 na casa dela no Rio de Janeiro. A celebração discreta e intimista aconteceu apenas com a presença dos filhos dos noivos e poucos familiares.

No grande dia, Isis usou um vestido de noiva contemporâneo, com estilo minimalista e ainda um adereço de pérolas na cabeça.

Logo depois, os dois viajaram para a lua de mel em Fernando de Noronha.

