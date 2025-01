Médico explica situação crítica de Isabel Veloso com falta de remédio contra o câncer: ‘Compromete’

Isabel Veloso teve parto antecipado para 32 semanas no último dia 29 de dezembro do ano passado

Isabel Veloso (18) luta contra um linfoma de Hodgkin diagnosticado quando ela tinha 15 anos de idade. Sem cura, a doença está em estado preocupante, uma vez que a influenciadora não está fazendo o tratamento como recomendado pela equipe médica.

Primeiro, Isabel teve que pausar o processo de combate contra a enfermidade por conta de uma gestação. O nascimento do primeiro filho da influenciadora foi antecipado para 32 semanas, no dia 29 de dezembro do ano passado, com a finalidade de retomar o quanto antes o tratamento.

Só que os planos não ocorreram conforme previsto, já que ela está sem tomar um remédio chamado nivolumab. Nesta semana, a famosa precisou entrar com uma ação judicial para solicitar o medicamento. "Espero que consiga logo! O câncer não espera", desabafou ela.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Fernando Zamprogno, médico com especialização em Oncologia Clínica e coordenador e co-fundador da Oncologia Meridional, explica que a demora em retomar a fazer o uso do remédio pode ser um fator para a piora do quadro de saúde da paciente.

"Quando a gente tem essa situação de um parto ou uma gravidez em vigência de um tratamento oncológico, dependendo do tipo de tratamento é possível fazer, outros não são possíveis pelo risco de afetar o bebê. Assim que o parto é realizado e muitas vezes a gente antecipa o parto mesmo para poder voltar o paciente para o tratamento, no caso a mãe. Claro que todo atraso compromete, porque a doença está fora de controle, ela está em crescimento, precisa voltar para o tratamento o quanto antes", explica.

"Em relação ao nivolumab, ela é uma das drogas da classe chamada imunoterapia. A gente tem algumas drogas nesta classe, ela é usada contra Linfoma não Hodgkin e contra vários tumores de órgãos sólidos, como por exemplo, câncer de pulmão, câncer gástrico, por exemplo. As imunoterapias têm o objetivo de aumentar a capacidade do nosso sistema imunológico identificar o tumor como algo estranho e assim proporcionar ao nosso próprio sistema imunológico reagir contra o câncer, com grande eficácia muitas vezes", complementa sobre o medicamento que a esposa do empresário Lucas Borbas precisa tomar.

