Irmão de Rodrigo Faro abre o coração ao falar da saúde de Vera Viel: ‘Focados’

Procurado pela CARAS Brasil, o empresário Danilo Faro fala sobre Vera Viel, que se recupera de uma cirurgia para a retirada de um tumor maligno na coxa

A ex-modelo e apresentadora Vera Viel (49) está evoluindo bem após a cirurgia para a retirada de um tumor na coxa esquerda, realizada na última sexta-feira, 11, e que durou cerca de oito horas. De acordo com boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na tarde do último domingo, 13, a esposa do apresentador Rodrigo Faro (50) apresentou boa evolução clínica, sem intercorrências.

Procurado pela CARAS Brasil, o empresário Danilo Faro (48) , cunhado de Vera, atendeu prontamente, mas preferiu não entrar em detalhes sobre a saúde da famosa. "Neste momento, não estamos falando com ninguém. Estamos focados na alta da Vera que, se Deus quiser, deve ser em breve", destaca.

No sábado, 12, um dia após a cirurgia, Vera Viel celebrou seu aniversário de 49 anos no hospital. Rodrigo Faro organizou uma festinha e compartilhou o momento no Instagram, que contou com a presença das filhas mais novas do casal, Maria (16) e Helena (11). A mais velha, Clara (19), participou por meio de uma chamada de vídeo diretamente dos Estados Unidos.

"É o aniversário mais especial da vida dela porque o maior presente não lhe foi dado, foi retirado. O que foi dado foi a bênção de Deus e a cura. Hoje a gente vai cantar este parabéns com muito orgulho", escreveu o apresentador. Na legenda, ele acrescentou: "Vamos vencer todas as batalhas juntos, unidos e com as bênçãos de Deus!".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Faro (@rodrigofaro)

PRIMEIROS PASSOS

Vera publicou um vídeo nas redes, na manhã de domingo, deixando a ala semi-intensiva e indo para o quarto, onde deu os seus primeiros passos com o uso das muletas. Ela escreveu uma mensagem na postagem que conta ao fundo a música Eu Cuido de Ti, da cantora Amanda Wanessa: "Deus operando milagres! Eu sou um deles!".

Anteriormente, a esposa de Rodrigo Faro mostrou sua companheira de quarto, a caçula Helena, que vem emocionando a internet com relatos sobre a mãe. No sábado, ela fez um texto sobre a recuperação de Vera e a parabenizou pelo seu aniversário.

"É tão gratificante ver a alegria estampada no rosto de quem nós mais amamos, especialmente quando a pessoa que você mais ama nessa terra acaba de passar por uma cirurgia de oito horas e meia e ainda agradece a Deus por isso", destacou a menina.

"Mãe eu te amo, você é a benção mais preciosa da minha vida, você é uma mulher guerreira que encarou tudo isso de uma forma leve e feliz, porque o nosso Pai Eterno estava te guiando a cada passo. Eu só quero que você saiba que você é FORTE e merece o mundo inteiro (até mais que isso). Feliz aniversário amor da minha vida, sem você eu não seria nada", completou a menina.