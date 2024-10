Após aniversário de Vera Viel e cirurgia para retirada de um tumor raro e maligno, a caçula da modelo, Helena, fez companhia para a mãe no hospital

No processo de recuperação da cirurgia que realizou para retirada de um tumor raro e maligno na perna, Vera Viel celebrou os seus 49 anos ao lado da família no hospital. Neste domingo, 13, a modelo usou as redes sociais, para mostrar que já acordou na companhia da filha caçula Helena, de apenas 11 anos de idade.

"Minha companheirinha de quarto", declarou a esposa de Rodrigo Faro nos Stories do Instagram. Na imagem, a pequena aparece deitada no mesmo quarto em que a mãe está, mexendo no celular.

No último sábado, 12, Helena emocionou os internautas ao escrever sobre a recuperação de Vera nas redes sociais, além de parabenizar a mãe pelo seu aniversário. "É tão gratificante ver a alegria estampada no rosto de quem nós mais amamos, especialmente quando a pessoa que você mais ama nessa terra acaba de passar por uma cirurgia de oito horas e meia e ainda agradece a Deus por isso", iniciou.

"Mãe eu te amo, você é a benção mais preciosa da minha vida, você é uma mulher guerreira que encarou tudo isso de uma forma leve e feliz, porque o nosso Pai Eterno estava te guiando a cada passo. Eu só quero que você saiba que você é FORTE e merece o mundo inteiro (até mais que isso). Feliz aniversário amor da minha vida, sem você eu não seria nada", finalizou Helena.

Além de Helena, Vera Viel e Rodrigo Faro são pais de Clara, de 19 anos, e Maria, de 16 anos de idade.

