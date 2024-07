Irmã do ator Thommy Schiavo faz tatuagem com foto e o nome dele

Homenagem póstuma! Irmã do ator Thommy Schiavo, que morreu no final de semana, surpreendeu ao tatuagem uma foto do irmão em seu braço. Veja o resultado

Irmã do ator Thommy Schiavo,Thayná Schiavo surpreendeu ao mostrar a homenagem póstuma que fez para o irmão. Poucos dias após a morte do artista, ela eternizou o seu amor por ele na pele ao fazer uma tatuagem especial.

Thayná reproduziu uma foto de Thommy em seu braço e também escreveu o nome do irmão. Na legenda do post, ela refletiu sobre a decisão de fazer a tatuagem e também o sentimento neste momento de luto.

"Mais que fazer uma tatuagem, é estar em paz sabendo que você se foi sabendo do amor imenso que eu sempre tive por você, isso que importa! Nunca economizei no Eu te amo pra você e menos ainda em te lembrar como você sempre foi e é amado por nós , Nunca! Te amo do fundo do meu coração. EU JURO. Ah se eu podesse, eu daria minha vida pra você continuar aqui vivendo, realizando seus sonhos e ao lado de todos que te amam e principalmente ao lado da Neneca. Olhe por nós aí da comitiva do céu", disse ela.

Causa da morte de Thommy Schiavo

A causa da morte do atorThommy Schiavo, de 39 anos, que atuou no remake de Pantanal, foi revelada na tarde deste sábado, 20. De acordo com a Coluna Play, do Jornal O Globo, ele faleceu em decorrência de um acidente no prédio onde morava. Ele caiu de uma altura de cerca de quatro metros e não resistiu.

Os detalhes sobre a morte foram revelados pela Delegacia Especial de Homicídios e Proteção a Pessoa de Cuiabá (DHPP) ao jornal. A polícia informou que foi acionada durante a manhã deste sábado para ir até um prédio de dois andares e encontrou um homem caído no piso inferior e sem ferimentos externos.

"Câmeras do prédio foram verificadas pelos policiais, e as imagens mostraram a dinâmica do momento em que aparece a vítima sentada no andar superior. Depois, se deita no chão por alguns minutos, e, ao se levantar, se desequilibra e o corpo se inclina acima do parapeito, ocasionando a queda. Foi realizada perícia no local, e o corpo foi encaminhado ao IML de Cuiabá para a realização da perícia", informaram ao jornal.

A morte de Schiavo foi confirmada por sua equipe de comunicação por meio de um comunicado nas redes sociais. "Com muita tristeza que confirmamos o falecimento de Thommy Schiavo, ator talentoso que também fazia parte do nosso escritório e juntos vínhamos desenhando uma linda carreira e infelizmente nos deixa precocemente. Thommy, seu talento e sua obra e sua história farão parte das nossas histórias! Obrigado Thommy!", informou o empresário Caíco de Queiroz.

O artista deixou a esposa, Angra Monaliza, e a filha, Lara, de 1 ano. Ele ficou conhecido por interpretar o personagem Zoinho no remake da novela Pantanal, da Globo.