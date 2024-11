Irmã de Silvio Santos encanta ao surgir em momento familiar: 'Foto linda'

Sara Abravanel, irmã caçula de Silvio Santos, visitou o SBT e acompanhou as gravações do Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel

Sara Abravanel, irmã caçula de Silvio Santos, visitou o SBT e acompanhou as gravações do Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel. E ela apareceu ao lado de uma parte da família em um clique compartilhado no Instagram nesta terça-feira, 12.

O registro do encontro foi comparitlhado por Dorynha Abravanel. Além delas, Maurício Abravanel e Leon Abravanel Jr., sobrinhos de Silvio Santos e filhos de Leon Abravanel (1943-1982), também estavam presentes.

As sobrinhas de Sara, Daniela Beyruti, Patricia Abravanel e Renata Abravanel, três das seis filhas do apresentador, também marcaram presença. "Família reunida... Uma parte, né?", comentou Dorynha, que trabalha como produtora do dominical.

Nos comentários, não faltaram elogios. "Que família linda", disse um. "Tá faltando MUITA gente aí", brincou outra. "Que foto linda!!!!", opinou mais uma.

Veja o clique compartilhado:

Patricia Abravanel reflete sobre luto após a morte do pai: ‘Viver de uma forma diferente’

A apresentadora Patricia Abravanel refletiu sobre a vida após a morte do pai, Silvio Santos (1930-2024), que faleceu aos 93 anos em agosto deste ano. Em entrevista ao jornalista Roger Turchetti, do canal Intervenção, ela contou como está lidando com o luto. "Estamos aí aprendendo a viver de uma forma diferente”, disse ela, e completou: "A gente tem saudade, mas tem que ser forte. E tem que ser um dia de cada vez”.

Então, a artista falou sobre o seu sucesso como apresentadora no Programa Silvio Santos, que é uma atração que herdou do pai. “É surreal. Cada vez eu admiro mais. Eu tenho recebido um carinho. Não é algo que eu plantei, não é uma colheita minha, é algo que o meu pai plantou e eu estou recebendo. é uma torcida. A semeadura dele foi muito especial, o que ele fez é surreal, uma pessoa escolhida, abençoada, escolhida por Deus para ser uma referência tão maravilhosa”, disse ela.

