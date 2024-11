Irmã de apóstolo Rina faz desabafo após velório: 'Dor e muita saudade'

Fundador da Igreja Bola de Neve, Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, conhecido como apóstolo Rina, faleceu aos 52 anos após grave acidente

Priscila Seixas, irmã de Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, conhecido como apóstolo Rina, usou as redes sociais para compartilhar um longo desabafo a respeito da partida repentina do familiar. Fundador da Igreja Bola de Neve, o religioso faleceu no domingo, 17, após sofrer um grave acidente de moto.

Em seu Instagram oficial, a pastora Priscila Seixas mencionou a grande tristeza que sentiu durante o velório do irmão. Ao longo de seu relato, ela contou que permaneceu até o último minuto da cerimônia de despedida, que contou com a presença de amigos, familiares e fieis.

"Rinaldinho, meu irmãozinho, não sei como eu fiquei nesse enterro. Mas eu sei que abracei, chorei, e na hora que todos foram embora eu fiquei lá no cemitério. Coveiro disse que nem no enterro do [Ayrton] Senna [em 1994] tinha tanta coroa. Eu ainda tô com o cheiro das flores, da dor e muita saudade. Foram 51 anos grudados em você, meu amigo, meu pai, meu pastor. O que me manteve de pé foi o amor que sinto por você, é gigante, é eterno. Eu te amo tanto, mas tanto", iniciou ela.

"Se eu pudesse fazer alguma coisa, qualquer coisa mesmo que fosse impossível. Foi te honrar, seguir seu legado, cuidar dos teus filhos, e chorar, chorar muito. Servir a igreja, salvar as vidas. Adeus meu irmão. Em sete meses eu mais uma vez entregando a Jesus minha família", completou Priscila Seixas.

O velório do apóstolo Rina aconteceu no salão da sede da Igreja Bola de Neve, na Lapa, em São Paulo. O local foi decorado com flores brancas e foto do religioso. Além disso, a cerimônia contou com a presença de um coral.

O que aconteceu com o apóstolo Rina?

Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, conhecido como apóstolo Rina, faleceu aos 52 anos de idade após sofrer um acidente de moto no interior de São Paulo. Ele estava saindo de um culto quando se acidentou. Ele chegou a ser resgatado e levado para um hospital, mas sofreu uma parada cardíaca e os médicos não conseguiram reanimá-lo. A morte dele aconteceu no domingo, 17.

O falecimento do apóstolo Rina foi confirmado por um comunicado oficial da Igreja Bola de Neve, compartilhado nas redes sociais. "Com profunda dor, informamos o falecimento do apóstolo Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, fundador da igreja Bola de Neve, ocorrido neste dia 17 de novembro de 2024, em um fatídico acidente de moto no interior de São Paulo. Neste momento de grande tristeza, nos colocamos em oração por sua família, amigos e toda a igreja que foi tão abençoada por seu ministério, deixando um legado que jamais será esquecido", informaram.

