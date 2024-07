Iran Lima era alegria de bastidores da Escolinha, relembra atriz da série

Iran Lima morreu neste domingo, 21; à CARAS Brasil, Claudia Mauro lamenta morte do ator e recorda bastidores da Escolinha do Professor Raimundo

Conhecido por interpretar Candinho na Escolinha do Professor Raimundo, Iran Lima morreu neste domingo, 21, aos 88 anos. Querido por muitos colegas de profissão, o artista dividiu os bastidores do humorístico com Cláudia Mauro (55), que o homenageou em uma declaração exclusiva compartilhada com a CARAS Brasil.

"Tive a sorte de trabalhar na Escolinha com o Iran Lima e todos aqueles humoristas maravilhosos. Peguei uma época realmente especial, tive esse privilégio", começa a artista, que interpretava a personagem Capitu. "Estar com ele em cena era sempre uma alegria. Convivemos na Escolinha durante uns bons anos, de 1991 até 1995."

Cláudia acrescenta ao dizer que o ator era uma pessoa bem-humorada, carinhosa e levava a vida em um ritmo tranquilo. "Ele era muito querido por todos, e uma pessoa muito acolhedora. A gente se despede dele agora, ele deixa um legado de um grande artista."

Ela conta que, ao chegar nos bastidores do humorístico recebeu muito acolhimento do ator, além de Chico Anysio (1931-2012) e Brandão Filho (1910-1998), que interpretava o aluno Sandoval Quaresma. "Cheguei ali jovenzinha, me lembro muito do Iran e do Brandão Filho. Chico era uma pessoa muito acolhedora, mas me lembro bastante deles me recebendo com muito carinho."

Iran Lima morreu neste domingo no Rio de Janeiro. De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, o artista estava internado desde quinta-feira, 18, após complicações de um aneurisma abdominal recém-descoberto. Ele deixa três filhos do primeiro casamento e sua esposa, Lucia Baruffaldi, com quem era casado há 28 anos.

O velório do artista acontece nesta segunda-feira, 22, no cemitério do Memorial do Carmo, no bairro do Caju, zona central do Rio. Nomes como Luiz Manhere, Alcione Mazeu e Beth Goulart estiveram presentes no velório.

