Morre o ator Iran Lima, o Candinho da Escolinha do Professor Raimundo

Conhecido pelo personagem Seu Candinho Manso na Escolinha do Professor Raimundo (1990-1995), o ator e diretor Iran Lima morreu na manhã deste domingo, 21, no Rio de Janeiro, aos 89 anos. O artista estava internado no Hospital da Unimed, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, após sentir um mal-estar e não resistiu.

A informação foi divulgada pelo portal Metrópoles. Em conversa com o portal, a esposa dele, Lucia Baruffaldi, contou o que aconteceu. “Ele já teve vários AVCs e 2 infartos. Na sexta, ele passou mal, viemos para o hospital e ele ficou internado. Até ontem, ele estava debilitado, mas falando. E hoje recebemos a notícia do falecimento”, disse.

De acordo com Lucia, ele descobriu outro problema de saúde. “A gente não sabia, mas ele tinha um aneurisma no abdômen, que estourou”, explicou. O velório de Iran está previsto para esta segunda-feira, 22, às 10h, no Memorial do Carmo, no Caju. O corpo do ator será cremado.

Iran Lima, casado há 28 anos com Lucia Baruffaldi, teve um relacionamento anterior do qual ficou viúvo. Ele e sua primeira esposa tiveram 3 filhos: João Camargo, que também trabalha na TV, Giselle e Verônica. Ele também deixa 4 netos e 3 bisnetos.

Carreira

A carreira de Iran Lima começou em meados de 1950, na TV Tupi. Seu papel de maior destaque foi com Chico Anysio (1931-2012), na Escolinha do Professor Raimundo. Ele interpretou Seu Candinho Manso, um homem apaixonado que não sabia das traições da esposa. Com o sucesso do personagem, ele reprisou o papel em Uma Escolinha Muito Louca (2008-2010) e na Escolinha do Gugu (2011-2013).

Ele também trabalhou como dublador do famoso estúdio Herbert Richards, e também foi diretor de Os Trapalhões (1974-1985) e de alguns programas do Jô Soares (1938-2022). Com informações do portal Notícias da TV.