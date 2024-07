Internautas reagem a clique antigo de meninas da ginástica: 'De fã à colega'

Após o bronze inédito das brasileiras na ginástica, fãs resgataram um clique antigo de Jade Barbosa e Julia Soares ainda criança

Na última terça-feira (30), as meninas da ginástica artística do Brasil conquistaram uma medalha inédita na modalidade, o que encheu as redes de homenagem às atletas. Entre as mensagens emocionadas, fãs resgataram um clique antigo de Julia Soares ainda criança abraçando Jade Barbosa, quando a membro mais nova do time era apenas uma fã dos ginastas.

Na imagem, compartilhada originalmente pela equipe da CazéTV, Julia aparece abraçada a Jade anos antes de se tornarem colegas do esporte e medalhistas olímpicas na mesma equipe. Nas redes sociais, a imagem viralizou e encantou os internautas:

"De fã à colega e medalhista olímpica", escreveu um usuário do X (antigo Twitter). "A história dessa equipe precisa virar um documentário. É muita superação individual e muito espírito de equipe. Elas são GIGANTES", comentou o outro. "As crianças crescem tão rápido, mas a Jade continua a mesma", brincou uma fã das atletas.

VOCÊ PISCOU E A JULIA PULOU DO COLO DA JADE PRO PÓDIO OLÍMPICO COM ELA! ❤️#Paris2024#OlimpíadasNaCazéTVpic.twitter.com/A4d60Er5rG — CazéTV (@CazeTVOficial) July 30, 2024

Ao lado de Rebeca Andrade, Flávia Saraiva e Lorrane dos Santos, as duas ginastas conquistaram a primeira medalha do Brasil na modalidade em equipe. As meninas da ginástica ficaram atrás da equipe dos Estados Unidos e da Itália, e garantiram o bronze para o país.

Publicação comemorativa do Flamengo ao bronze é alvo de críticas

Na última terça-feira (30), após a vitória do Brasil, o time do Flamengo celebrou a conquista das meninas da ginástica. No entando, a publicação parabenizava quatro das cinco integrantes da seleção brasileira, o que deixou Julia Soares de fora.

Embora não seja parte do clube de atletas do Flamengo, como é o caso de Jade, Flávia, Rebeca e Lorrane, a "exclusão" não pegou bem e o time recebeu uma série de críticas pelo ocorrido: "Que atitude medíocre! A Julia ganhou a medalha assim como as outras meninas. Todas são merecedoras de aparecerem nas fotos. Atitude totalmente deplorável", comentou uma internauta no X.