Inteligência Artificial faz foto de Marília Mendonça com o filho. Veja!

Um artista encantou ao criar, com Inteligência Artificial, uma foto de Marília Mendonça com o filho Leo, de quatro anos. A cantora morreu em 2021.

Nesta segunda-feira, 22, Marília Mendonça completaria 29 anos se estivesse viva. A cantora tem recebido inúmeras homenagens nas redes sociais.

Em sua conta no Instagram, o artista Hidreley Dião, famoso por suas montagens com Photoshop e Inteligência Artificial, fez uma imagem da artista abraçada com o filho Leo, de quatro anos, fruto do seu relacionamento com Murilo Huff.

"Hoje, nos encontramos em um misto de celebração e saudade ao homenagear o aniversário de Marília Mendonça. Nesta data especial, ela completaria 29 anos de vida, um marco que ressoa profundamente em seus admiradores e na música brasileira. Imaginar como seria este dia se Marília não tivesse partido há três anos traz à mente um abraço amoroso que seu filho Leo, agora com quatro anos, certamente estaria ansioso para oferecer. A voz única de Marília continua a ecoar em nossos corações, lembrando-nos de sua arte imortal e do amor intenso que ela compartilhou com o mundo", escreveu ele na legenda da publicação.

Marília Mendonça morreu em novembro de 2021 após o avião que ela estava bater em um cabo de uma torre de distribuição de energia, o que provocou a queda da aeronave.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hidreley Diao 🖱️ (@hidreley)

Fortuna de Marília Mendonça

Nesta segunda-feira, 22, Marília Mendonça completaria 29 anos. Além de deixar uma imensa saudade, canções inesquecíveis e uma legião de fãs eternamente apaixonados, a cantora sertaneja também deixou um legado impressionante após sua trágica morte em um acidente aéreo em 5 de novembro de 2021. No entanto, os baixos valores de sua herança chocaram.

Com apenas 26 anos na época do acidente, Marília Mendonça já era uma das maiores cantoras consolidadas e um fenômeno do sertanejo. Além disso, a cantora tinha contratos milionários e até uma linha de maquiagens. Segundo o colunista Leo Dias, Marília teria deixado seis imóveis, avaliados em R$8 milhões, incluindo a mansão onde morava com a mãe.