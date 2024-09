Ingrid Guimarães aposta em look ousado e recebe elogios: 'Deusa'

Ingrid Guimarães postou em suas redes sociais algumas fotos em que surgiu com um look super ousado e recebeu muitos elogios

Em suas redes sociais, Ingrid Guimarães sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores. Nesta sexta-feira, 27, a atriz surgiu com um look poderosíssimo.

Em sua conta no Instagram, a artista publicou algumas fotos em que aparece com um vestido preta de renda todo vazado. A famosa ainda dispensou o uso do sutiã.

"Porque hoje é sexta né", brincou ela na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Cópia da Julia Roberts", escreveu uma internauta. "Você está cada dia mais linda, meu Deus", elogiou outra. "Lindíssima", comentou uma terceira. "Deusa", elogiou mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ingrid Guimarães (@ingridguimaraes)

Maternidade

A atriz Ingrid Guimarães usou as redes sociais para contar como foi a experiência de ter ido ao Rock in Rio com a filha adolescente, Clara, de 15 anos. Em um publicação em seu perfil no TikTok, a artista disse "curtir, mas não curtir" o festival na companhia da herdeira.

"Ir com uma menina de 15 anos não é ir com uma menina de 18 ou 17: você deixa, mas não deixa. Então você fala, vai ali um pouquinho com as amigas mas tal hora tem que estar aqui. A pessoa não responde e quando responde você fala assim: 'Ei, mas está respondendo por que? Guarda esse celular, vai ser assaltada", disse.

A artista ainda falou sobre o show de Travis Scott, famoso por causar tremores por conta dos pulos dos fãs. "Tem que viver a experiência de pular, mãe. Essa experiência da rodinha", disse Clara, quando sua mãe pediu para que visse o concerto na área VIP.

Em seguida, ela detalhou que no dia seguinte foi ao evento sem a filha. "Falei: 'Hoje você não vai''. Vou me ver divertir real, sem pensar em um telefonema que eu vou dar, em uma angústia, nada."

Na legenda, ela ainda escreveu: "Dedicado a todas as mães e pais de adolescentes que levaram levar seus filhos ao Rock in Rio, foram dormir às 4h e acordaram às 8h para trabalhar".