Ingrid Guimarães revela experiência inusitada com a filha adolescente

A atriz Ingrid Guimarães usou as redes sociais para contar como foi a experiência de ter ido ao Rock in Rio com a filha adolescente, Clara, de 15 anos

A atriz Ingrid Guimarães usou as redes sociais para contar como foi a experiência de ter ido ao Rock in Rio com a filha adolescente, Clara, de 15 anos. Em um publicação em seu perfil no TikTok, a artista disse "curtir, mas não curtir" o festival na companhia da herdeira.

"Ir com uma menina de 15 anos não é ir com uma menina de 18 ou 17: você deixa, mas não deixa. Então você fala, vai ali um pouquinho com as amigas mas tal hora tem que estar aqui. A pessoa não responde e quando responde você fala assim: 'Ei, mas tá respondendo por que? Guarda esse celular, vai ser assaltada", disse.

A artista ainda falou sobre o show de Travis Scott, famoso por causar tremores por conta dos pulos dos fãs. "Tem que viver a experiência de pular, mãe. Essa experiência da rodinha", disse Clara, quando sua mãe pediu para que visse o concerto na área VIP.

Em seguida, ela detalhou que no dia seguinte foi ao evento sem a filha. "Falei: 'Hoje você não vai''. Vou me ver divertir real, sem pensar num telefonema que eu vou dar, numa angústia, nada."

Na legenda, ela ainda escreveu: "Dedicado a todas as mães e pais de adolescentes que levaram levar seus filhos ao Rock in Rio, foram dormir às 4h e acordaram às 8h pra trabalhar".

@ingridguimaraesoficial Dedicado a todas as mães e pais de adolescentes que levaram levar seus filhos ao Rock in Rio, foram dormir às 4h e acordaram às 8h pra trabalhar. ♬ som original - Ingrid Guimaraes

Ingrid Guimarães divide cliques raros no aniversário da filha: "Menina maneira"

Recentemente Ingrid Guimarães usou as redes sociais para comemorar o aniversário de sua filha, Clara. A menina, fruto de seu casamento com Renê Machado, completou 15 anos de vida.

Para celebrar a data especial, a atriz compartilhou um vídeo com vários momentos da aniversariante, incluindo registros dela bebê, e prestou uma bela homenagem para ela ao som da música 'Slipping Through My Fingers'.

"Essa música do musical Mamma Mia a Clara canta lindamente. Ela diz sobre a criança que solta os dedos da mãe pra ir pro mundo. São 15 anos da minha menina, que está indo para o mundo e aos poucos soltando meus dedos. Cheia de amigos, de sonhos, de música, de risadas", iniciou a artista. Leia a homenagem completa!