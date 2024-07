Influenciadora morre durante gravação de Reels para o Instagram

Influenciadora digital teve uma morte trágica enquanto fazia a gravação de um vídeo para postar no Reels do Instagram

A influenciadora digital de viagens Aanvi Kamdar morreu aos 27 anos de idade durante a gravação de um vídeo para postar no Reels do Instagram. Ela teve uma morte trágica ao sofrer uma queda inacreditável durante uma viagem pela Índia.

De acordo com o site da revista People, Kamdar faleceu ao cair em um desfiladeiro em uma cachoeira. Ela estava no destino turístico com amigos e o acidente aconteceu no dia 16 de julho enquanto ela gravava um vídeo para mostrar a cachoeira. Ela perdeu o equilíbrio e caiu.

“Ela caiu em uma área com rocha dura e escorregadia a cerca de 90 metros de profundidade no vale e não foi localizada rapidamente. Ela foi resgatada por seis equipes de salvamento que desceram o morro e ela foi levada para cima em uma maca presa em cordas de rapel”, informou uma fonte da publicação.

O resgate demorou seis horas. Ela chegou a ir com vida para o hospital e foi colocada em um ventilador mecânico, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu pouco depois.

O último vídeo dela no Instagram foi um conteúdo sobre um roteiro de viagem pela Índia durante um feriado. Aanvi tinha cerca de 290 mil seguidores na rede social.

Morte de filho de influenciadora durante viagem

A influenciadora digital Jasmine Yong está de luto. O filho dela, Enzo, de 2 anos, morreu em um hotel na Malásia enquanto os pais tiravam um cochilo no quarto. De acordo com o site da revista People, o menino se afogou na piscina ao conseguir sair do quarto sem os pais perceberem.

Nas redes sociais, ela contou como tudo aconteceu. Jasmine contou que ela, o marido e o filho estavam no quarto e todos dormiram durante uma soneca. Porém, quando os pais acordaram, o menino não estava no quarto.

Então, ela percebeu que a porta que dava acesso para a piscina estava aberta e encontrou o filho desacordado. “Corremos para o saguão do hotel com ele nos braços e pedimos aos funcionários do hotel que chamassem a ambulância e nos ajudassem com os primeiros socorros. Meia hora depois de ser levado para o hospital, ele recuperou os batimentos cardíacos, mas estava em coma”, disse ela.

Porém, alguns dias depois, o menino não resistiu e faleceu. “Nosso bebê Enzo se tornou um anjinho. Não há mais dor ou sofrimento”, lamentou ela, e completou pedindo respeito nesse momento delicado. “Obrigada pelas orações de todos. Não cite fora do contexto. Ninguém quer que esse acidente aconteça. Por favor, deixem o bebê Enzo em paz, obrigada”.