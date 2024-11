Influencer de 25 anos morre de forma trágica em Nova York

O influencer e youtuber Andre Beadle, especializado em carros, morreu aos 25 anos após sofrer um acidente na manhã desta quarta-feira, 6

O influenciador e youtuber Andre Beadle, especializado em carros caros morreu aos 25 anos após sofrer um acidente na manhã desta quarta-feira, 6. Ele bateu seu BMW modificado em um racha na frente de testemunhas, que ficaram horrorizadas, em uma via expressa do Queens.

Segundo informações do portal NY Post veiculadas pelo jornal Extra, o rapaz estava dirigindo em "alta velocidade" para o leste na Nassau Expressway, perto do Aeroporto JFK, pouco depoisde 1h da manhã. Foi quando ele perdeu o controle e bateu contra um poste de luz, conforme relatou o Departamento de Polícia de Nova York.

Na colisão, ele foi jogado para fora do veículo. Ele chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. No Instagram, ele contava com cerca de 233 mil seguidores e costumava falar sobre carrões e exibir uma vida de ostentação.

E os internautas lamentaram a perda. "Você faleceu fazendo o que amava", disse um. "A cena automobilística perdeu um jovem rei. Você colocou NYC de volta no mapa em uma perspectiva positiva. Você ganhou o respeito de muitos, e isso viverá como seu legado. Fique tranquilo, você nunca será esquecido", comentou outro. "Apesar de nunca te ter conhecido, só quero dizer Descanse no Paraíso!!", escreveu mais um.

Influencer brasileira morre em Paris, na França

A influenciadora digital brasileira Fernanda Lind faleceu aos 31 anos de idade. Ela morreu ao sofrer morte cerebral após ter sido atropelada enquanto praticava corrida em Paris, na França. A jovem era conhecida por divulgar o turismo em um perfil com quase 50 mil seguidores no Instagram. Ela dava dicas para fazer uma viagem com o melhor custo-benefício.

A morte dela foi anunciada por sua família em um post nos stories do Instagram. “Para todos os fãs do conteúdo da Fê e de tudo que ela produziu nesses últimos 4 anos, desde 19 de junho de 2020. Infelizmente, a Fê não se encontra mais entre nós. Ela infelizmente sofreu um acidente enquanto fazia uma das coisas que ela mais amava: corrida. Ela foi vítima de um atropelamento e infelizmente não resistiu. A Fê nos deixou hoje por volta das 14h. Gostaria de agradecer a todos que curtiram e compartilharam o conteúdo dela. Vocês não fazem ideia do prazer que ela sentia fazendo isso. As postagens dela continuarão aqui pois elas ainda podem ajudar muita gente. Tenho certeza de que ela ficaria muito contente. Muito obrigado”, informaram. Leia mais.

