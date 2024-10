Influencer de 27 anos morre após descobrir doença rara

A influencer Rachel Yaffe faleceu aos 27 anos de idade após ser diagnosticada com uma doença rara aos 20 anos

A influencer e TikToker Rachel Yaffe faleceu aos 27 anos de idade. De acordo com o site da revista People, ela morreu no dia 11 de outubro após ser diagnosticada com uma doença rara aos 20 anos.

A jovem tinha um tipo raro de câncer no fígado, chamado carcinoma hepatocelular fibrolamelar, e que já estava no estágio 4. Nas redes sociais, ela mostrou momentos de sua luta contra a doença ao longo de sua vida.

Ela chegou a fazer tratamentos, incluindo a radioterapia, e relatou que sofreu com os efeitos colaterais. Ela disse que tinha perdido sua força e não sentia mais fome, além de seguir uma dieta restrita.

Antes de morrer, Rachel contou que gostava de sua profissão de influencer. “Tenho tantos sonhos para o futuro e sou apaixonada por compartilhar minha jornada com outras pessoas para que possam pular os momentos difíceis e seguir para os momentos alegres e saudáveis”, afirmou.

A família dela confirmou a morte da jovem em um obituário online e informaram que estão aceitando doações para uma organização que cuida de crianças em luto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @rachelkyaffe

Morte da mãe de Whitney Houston

Mãe da cantora Whitney Houston, Cissy Houston faleceu aos 91 anos de idade nesta segunda-feira, 7. De acordo com o site TMZ, ela faleceu cercada pela família e em sua casa em Nova Jersey, Estados Unidos.

Cissy estava em cuidados paliativos devido à doença de Alzheimer. Ela teve três filhos.

Cissy também era famosa. Ela iniciou sua carreira como cantora gospel em 1938 com seus irmãos e teve o apoio de grandes nomes da música mundial, como Elvis Presley e Aretha Franklin. Inclusive, ela ganhou dois prêmios Grammy ao longo de sua carreira.