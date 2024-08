Novo namorado de Bia Miranda dá detalhes de como conheceu a moça

Samuel Sant'Anna, conhecido como Gato Preto, respondeu perguntas dos seguidores e deu detalhes de como conheceu a namorada Bia Miranda

Nesta quarta-feira, 28, Samuel Sant'Anna, mais conhecido como Gato Preto, abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e contou algumas curiosidades de seu namoro com Bia Miranda. Ele começou explicando como conheceu a influenciadora.

"Conheci ela na balada. Eu estava na balada, no meu camarote. Eu estava acompanhado ainda, inclusive. Eu e a pessoa que estava comigo, e a Ana Beatriz com Maya Massafera, amigos delas em comum. Aí vieram meus amigos gays e me deram um salve: 'ela está a fim de você'. Aí a Maya me chamou, meus amigos me chamaram, respeitei a pessoa que estava comigo naquele dia. No dia seguinte eu não estava pegando mais ninguém, encontrei Bia, começamos a conversar e aí aconteceu tudo que está acontecendo agora", disse.

Samuel ainda rebateu um seguidor que afirmou que o romance não vai para a frente. "Você falou tudo que todo mundo está querendo falar, que todo mundo acha. Quando dois querem, um fortalece o outro. O que importa é eu e ela fazer dar certo. Opinião dos outros eu quero mais é que se fo**".

Por fim, Samuel contou o que mais admira na namorada. "O que mais admiro na Bia é que ela é muito para frente para a idade que ela tem. Querendo ou não, ela sabe se portar. Estou falando o que eu vejo, o que estou vivendo com ela. Passado não me interessa, até porque meu passado não é dos melhores. O que admiro mais é dela ser mulherão pela idade que ela tem, é muita mulher para pouca idade", afirmou.

Primeira foto

Nesta quarta-feira, 28, Bia Miranda compartilhou nas redes sociais a primeira foto ao lado do novo namorado Samuel Sant'Anna, conhecido como Gato Preto.

No clique, publicado no Instagram, o casal aparece coladinho dentro no elevador. Na legenda da publicação conjunta, eles escreveram: "Nós não muda por ninguém, mais melhora para quem merece".

Essa foi a primeira foto que Bia publicou ao lado do rapaz. A famosa anunciou o término com o DJ Buarque no dia 16 de agosto. Eles são pais de Kaleb, de apenas dois meses.🫀