IML diz que vítimas da queda do avião em Vinhedo morreram de politraumatismo

Segundo diretor do IML, os 62 passageiros que estavam no avião da Voepass morreram de politraumatismo após queda de 4 mil metros

Nesta segunda-feira, 12, a Polícia-Técnico Científica de São Paulo afirmou que as vítimas do acidente com o avião em Vinhedo, no interior de São Paulo, morreram de politraumatismo. A informação é do portal G1.

Ao todo, 62 pessoas morreram no acidente que aconteceu na última sexta-feira, 9, sendo 58 passageiros e quatro tripulantes da Voepass. O reconhecimento dos corpos ainda não tem prazo para terminar.

"Hoje, nós temos a convicção de que todos morreram de politraumatismo. É uma certeza científica, a aeronave despencou de uma altura de 4 mil metros e, ao atingir o solo, o choque foi muito grande e todos eles sofreram politraumatismo", disse Vladmir Alves dos Reis, diretor do IML.

Segundo Reis, as vítimas já tinham morrido com o impacto da queda e só depois foram carbonizadas. "As queimaduras que terminaram com a carbonização de alguns corpos foram secundárias ao politraumatismo", explicou.

Ele ainda afirmou que todas as vítimas serão identificadas completamente. "Eu garanto para vocês que quando esses corpos forem entregues aos seus familiares eles vão ter 100% de certeza que realmente é aquela pessoa. Nós não liberamos nenhum corpo, nenhuma pessoa, nenhum cadáver se não houver uma certeza absoluta dessa verificação, é por isso que daqui pra frente o processo vai ser um pouco mais lento."

Ainda segundo o G1, a Polícia Científica do Paraná enviou para São Paulo 31 amostras de DNA e 19 de documentação odontológica para ajudar os peritos paulistas nesse processo. A Força Aérea Brasileira (FAB) colocou à disposição a aeronave KC-390, um cargueiro, para levar os corpos das vítimas de São Paulo para o Paraná.

Ana Maria Braga denuncia golpes com vítimas de queda de avião

Ana Maria Braga fez um alerta importante ao vivo no "Mais Você", da Globo, desta segunda-feira, 12. Após comentar sobre a trágica queda de avião em Vinhedo, no interior de São Paulo, a apresentadora aproveitou para denunciar os golpistas que estão explorando a tragédia e se passando por familiares das vítimas para pedir dinheiro nas redes sociais.

"Não há palavras que diminuam essa dor nesse momento, mas eu tenho um alerta. É inacreditável que existe gente e existe né criando perfis falsos na internet para pedir dinheiro em nome dos parentes das vítimas. Tem gente se apropriando de uma dor profunda para pedir dinheiro e dizendo que é para ajudar com as despesas dos funerais. É uma indecência esse e outros golpes para arrancar dinheiro de pessoas do bem. É um negócio muito maluco e a gente tem que ficar de olho aberto", avisou.