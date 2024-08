Ana Maria Braga denuncia golpes com vítimas de queda de avião: ‘Inacreditável’

Denúncia grave! Ana Maria Braga faz alerta ao vivo sobre golpes financeiros envolvendo vítimas de acidentes aéreos em São Paulo

Nesta segunda-feira, 12, Ana Maria Braga fez um alerta importante ao vivo no "Mais Você", da Globo. Após comentar sobre a trágica queda de avião em Vinhedo, no interior de São Paulo, a apresentadora aproveitou para denunciar os golpistas que estão explorando a tragédia e se passando por familiares das vítimas para pedir dinheiro nas redes sociais.

Enquanto prestava seus sentimentos aos familiares das vítimas, Ana Maria contou que precisava fazer um alerta e em seguida expôs a situação: “Não há palavras que diminuam essa dor nesse momento, mas eu tenho um alerta. É inacreditável que existe gente e existe né criando perfis falsos na internet para pedir dinheiro em nome dos parentes das vítimas”, iniciou.

Na sequência, Ana se revoltou ao explicar como funcionam os golpes: “Tem gente se apropriando de uma dor profunda para pedir dinheiro e dizendo que é para ajudar com as despesas dos funerais. É uma indecência esse e outros golpes para arrancar dinheiro de pessoas do bem. É um negócio muito maluco e a gente tem que ficar de olho aberto”, ela completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

É válido destacar que na última sexta-feira, 9, o avião da VoePass caiu no quintal de uma casa em um condomínio de Vinhedo, no interior de São Paulo. Todos os 58 passageiros e os 4 tripulantes faleceram na queda, e não houve vítimas em solo. O corpo de bombeiros foi chamado para lidar com o incêndio e as autoridades rapidamente iniciaram investigações.

Em uma declaração na imprensa, o bombeiro Maycon Cristo, que é o porta-voz da corporação, contou que os corpos estavam em seus assentos, o que facilitou a identificação da equipe do IML (Instituto Médico Local) com base nas informações do check in e detalhou a operação no resgate dos corpos das vítimas, que passam por exames e estão sendo identificadas pelas famílias.

Poliana Abritta fica abalada ao dar notícia sobre queda de avião:

Ana Maria Braga não foi a única apresentadora a ficar abalada com as notícias sobre o trágico acidente aéreo. Poliana Abritta também ficou muito emocionada no Fantástico deste domingo, 11, ao introduzir as matérias das famílias das vítimas do avião. Comovida, a jornalista precisou falar sobre duas crianças que também estavam na aeronave.

Lendo com dificuldade, Poliana Abritta, assim como os telespectadores, ficou muito abalada com o acontecimento que fez 62 vítimas: "Duas crianças estavam entre as vítimas, Liz ia passar o Dia dos Pais em Florianopólis, desculpa, e Joslan estava com a mãe e avó, pais, país de origem da família, desculpa”, disse a apresentadora, tentando conter o choro.