Humberto Martins faz harmonização facial. Veja o resultado

O ator Humberto Martins está com nova aparência. O artista passou pelo procedimento de harmonização facial e mostrou o resultado no programa Fofocalizando, do SBT.

O veterano realizou a aplicação de preenchimento nas marcas de expressão e na região do bigode chinês. Ele fez apenas a aplicação de produto para amenizar as linhas, sem perder sua expressão.

"Eu nunca tinha feito e achei que ficou bacana. Ficou legal sim. Gostei muito. Eu acho que deu um ar de saúde”, disse ele.

Confira o antes e o depois do ator:

Antes e depois de Humberto Martins - Foto: SBT

Filho de Humberto Martins decide ser ator

O ator Humberto Martins vai ter um filho seguindo os seus passos na atuação. De acordo com a coluna Play, do Jornal O Globo, Humberto Martins Filho, de 27 anos, gravou um filme, chamado Não Olhe Pra Trás, e quer ser ator.

"Meu pai sempre tentou me puxar para a área, mas nunca forçou a barra. Eu era muito novo para pensar em ter uma carreira de fato. A música, que é minha outra profissão, sempre me abraçou muito mais. Mas, agora, tomei a decisão de entrar de cabeça também na atuação. E isso reflete até na minha postura publicamente", disse ele.

E completou: "Eu era extremamente reservado, não queria muito que as pessoas soubessem quem eu sou. Agora, entrei nas redes sociais com meu nome de fato". Inclusive, o rapaz compartilha fotos no Instagram com o seu estilo para se vestir e de momentos de sua vida; confira detalhes!

