Hariany Almeida se defende após internautas apontarem que ela copiou Virginia

A influenciadora digital Hariany Almeida usou as redes sociais para compartilhar um desabafo neste sábado, 25. Após internautas apontarem que ela estaria copiando a também influenciadora Virginia Fonseca, a ex-BBB se defendeu em um vídeo publicado no TikTok e disse que não há qualquer tipo de competição entre as duas.

A relação entre as duas virou assunto entre os internautas após Hariany lançar uma marca de moda com um nome parecido com a marca de beleza de Virginia. Por isso, ela resolveu esclarecer a situação. "Eu vim aqui me defender e nesse contexto vou acabar defendendo a própria Virgínia. Tem muita gente que acha assim: 'nossa, tá querendo fazer as coisas pra querer competir, copiar'. E nesse bafafá todo, a gente só soma uma com a outra", iniciou ela.

Ela também explicou que sempre trabalhou com moda e optou por um nome que tivesse conexão com o seu. E ressaltou que não existe nenhum tipo de competição entre as duas. "Vocês tem uma visão muito errada sobre as pessoas. Eu não acho que ela ia me julgar. Sabe por quê? Enquanto o povo tá espumando, ela tá tirando foto com meu biquíni na neve e está postando. Entendeu? Ela está me apoiando. Ela tem um coração tão bom, ao invés de implicar, ela me apoiou".

Por fim, falou sobre a família do namorado. "Eu tô na família da pessoa, não tô ali para competir, tô para poder somar e ter uma conexão real com todo mundo. Se vocês têm essa visão, isso é problema de vocês", declarou ela.

Vale lembrar que as duas vivem romances com filhos do cantor Leonardo. Hariany Almeida namora Matheus Vargas. Já Virgínia Fonseca é casada com Zé Felipe.

