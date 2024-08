Hailey Bieber revela data de nascimento de Jack Blues, seu primeiro filho com Justin Bieber

Na última sexta-feira (23), Hailey e Justin Bieber anunciaram aos fãs a chegada de Jack Blues, o primeiro filho do casal

Hailey Bieber entregou a data de nascimento do filho através de uma publicação de uma amiga no Instagram. A modelo, que acaba de dar à luz Jack Blues, o primeiro filho com Justin Bieber, comemorou a chegada da bebê da colega de passarela, Adwoa Aboah. A filha de Adwoa nasceu no dia 23 de agosto e, como foi revelado pelas mamães corujas na rede social, Jack, nasceu no dia 22.

"Nossa brilhante bebê nasceu às 23h22 no dia 23 de agosto por uma cesária de emergência. Nossos corações literalmente explodiram em mil pedaços. Shy Trinity Afua Wheatley, o que foi isso?", escreveu Adwoa sobre o parto da menina.

Nos comentários Hailey se derreteu pela bebê: "Baby Shy", escreveu a modelo acrescentando vários emojis apaixonados ao post. Em seguida a mãe da bebê comentou: "Um dia de diferença!". Tanto Shy quanto Jack são do signo de Leão. Segundo a astrologia, pessoas deste signo são líderes naturais com carisma e determinação apurada.

Jack foi recebido com muitas mensagens de boas-vindas de seguidores e amigos célebres dos pais. Na publicação oficial do anúncio do nascimento, Hailey e Justin recebeberam mais de 20 milhões de curtidas. Discretos, os novos papais mantiveram o rostinho do menino em segredo.

Justin Bieber se revolta com grupo de adolescentes

Recentemente, Justin foi filmado em um hotel de luxo dando bronca em um grupo de adolescentes. O cantor estava hospedado no local com Hailey, que ainda estava grávida na época, quando passou a ser seguido pelo grupo, o que não o agradou em nada.

Segundo o TMZ, o motivo da bronca se deu após os jovens perturbarem a paz de outros hóspedes com gritos direcionados ao artista, que também foi alvo de risadinhas do "bando": "Vocês acham isso engraçado? Caras, isso não é engraçado, apenas saiam daqui! Saiam daqui! Que porr* é essa?", disparou o cantor.