Gusttavo Lima na Justiça, famosos barrados e pós-parto de Virginia; confira o resumo da semana

A semana dos famosos foi agitada e rendeu muitos comentários entre os internautas que acompanham de pertinho a vida das personalidades brasileiras. Casos envolvendo a intimidade de Virginia Fonseca (25) e o mandado de prisão de Gusttavo Lima (35) dominaram os noticiários. Pensando nisso, a CARAS Brasil preparou um resumo da semana no mundo das celebridades. Confira a seguir.

Logo no início da semana o caso dos famosos barrados no show da Mariah Carey (55) no Rock in Rio começou a repercutir, gerando comentários hilários. Nomes como Juliana Paes (45), Xamã (34), Sophie Charlotte (35) e Juliette (34) tiveram que assistir a apresentação da diva pop direto do gramado, já que a cantora proibiu a presença de jornalistas, influenciadores e celebridades em uma área VIP que ficava na frente de seu palco.

Apesar da decisão da artista, os famosos não se importaram tanto e decidiram que iriam enfrentar o público comum, para assistir o show. Direto do gramado, eles se divertiram com a situação e esbanjaram simpatia ao lado dos fãs que não paravam de cantar os hits da cantora estadunidense.

Sempre causando comoção com suas publicações, a intimidade de Virgínia voltou a ser alvo de especulações. Desta vez, alguns fãs passaram a afirmar que a influencer realizou uma cirurgia plástica pós parto. Em postagem no Instagram, a obstetra Fabiana Garcia dos Santos, responsável pelo nascimento do caçula de Virginia, se pronunciou.

"[Ela] não fez plástica", começou a ginecologista. "Ela fez a sutura da pele". O procedimento de sutura é comum para mães que fazem o parto cesárea, em que são feitas incisões no útero e abdômen da mulher para dar à luz. Ele serve para fechar o corte, deixando a cicatrização melhor.

Gusttavo Lima também dominou as publicações, logo após ser anunciado que ele recebeu um mandato de prisão enquanto estava em viagem nos Estados Unidos. No entanto, depois de alguns dias a decisão foi revogada pelo desembargador Eduardo Guilliord Maranhão, alegando que as considerações da prisão preventiva eram genéricas.

O cantor foi alvo de investigação na Operação Integration, que lida com apurações sobre um esquema de lavagem de dinheiro com casas de apostas. "Eu não fiz nada de errado e nem tem nada contra mim. Essa prisão vai ser revogada, eu tenho fé em Deus", afirmou Gusttavo em entrevista ao jornalista Leo Dias.

Os detalhes da vida de Rafa Justus, que recentemente completou 15 anos, também tem gerado curiosidade nos leitores da CARAS. A garota chamou atenção nos últimos dias após mostrar para os seguidores o presente mais diferente que ela ganhou de sua festa de aniversário. Então, Rafa contou: “Criativo e inusitado… Uma metade de um queijo!”. Inclusive, ela mostrou a foto do alimento.

