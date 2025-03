Andressa Suita choca ao mostrar situação do sapato de Gusttavo Lima; veja

Não tem mais jeito! Andressa Suita choca ao mostrar calçado de Gusttavo Lima todo aberto; cantor insistiu em colocar calçado sem conserto

A esposa de Gusttavo Lima, a influenciadora digital Andressa Suita, chamou a atenção nesta terça-feira, 11, ao gravar um momento ao lado do cantor. Enquanto ele estava deitado, a empresária gravou os pés do amado e um detalhe chamou a atenção: o calçado.

Apesar de ter um closet repleto de opções, o Embaixador colocou um tênis bastante usado e que estava com a sola descolada. A esposa do artista então brincou que o objeto não tem mais jeito e chocou ao exibir a situação do par.

"Meu deus... isso aqui vai ter que aposentar, nem colando... tá fácil hein? Olha, amor, os dois lados", alertou o amado que respondeu resmungando. "Não tá fácil pro BB", escreveu a influencer dando risada.

Ainda recentemente, Andressa Suita reagiu ao saber que Gusttavo Lima teria o desejo de se tornar Presidente do Brasil. Nos stories do Instagram, ela surgiu em uma foto com a expressão de surpresa e com os olhos arregalados como uma reação ao descobrir o plano do marido. “Quando eu acordo com a notícia que meu marido sente vontade de ser Presidente do Brasil”, disse ela no post.

O plano de Gusttavo Lima para virar político

O cantor Gusttavo Lima surpreendeu ao contar que pensa se tornar político. Em conversa com a coluna Grande Angular, do site Metrópoles, ele revelou que quer se candidatar para ser presidente do Brasil nas eleições de 2026.

Segundo a publicação, o Embaixador quer oferecer uma alternativa para os eleitores brasileiros depois de ver o país polarizado no campo político. "O Brasil precisa de alternativas. Estou cansado de ver o povo passar necessidade sem poder fazer muito para ajudar. Eu mesmo enfrentei muitas dificuldades na vida, mas aproveitei as oportunidades que recebi. Vim de uma condição bastante humilde, cheguei a perder três dentes, mas, claro, tive condições de me tratar, condição que muita gente não tem", disse ele.

Por enquanto, o cantor não revelou se tem apoio no campo político e nem qual poderá ser o seu partido. Ele quer oferecer ao país os seus contatos no meio político e também o seu conhecimento como empresário, que sabe como administrar um empreendimento bem-sucedido. "Eu acho que posso ajudar, talvez mude de ideia até 2026, mas hoje a minha disposição está muito inclinada para me tornar um candidato à Presidência da República em 2026", comentou.