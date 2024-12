Larissa Manoela mostra detalhes do vestido de casamento

Larissa Manoela exibiu novos detalhes do seu vestido luxuoso de casamento. A atriz subiu ao altar com André Luiz Frambach

Em suas redes sociais, Larissa Manoela sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 54 milhões de seguidores.

Neste domingo, 22, a atriz publicou novas fotos exibindo o seu luxuoso vestido de noiva. A famosa se casou pela terceira vez com André Luiz Frambach na última semana. Eles se casaram no civil no ano passado, tiveram uma renovação de votos na Tailândia e por fim tiveram a tão sonhada cerimônia com a presença de amigos e familiares.

Larissa escolheu um modelo tomara que caia com uma saia volumosa e repleto de rosas. "Sempre fui uma menina muito sonhadora. Amante das histórias clássicas das princesas, fã de conto de fadas e grande admiradora do felizes para sempre! Hoje ver e rever as fotos do meu casamento faz eu ter a certeza de que o conto ideal per(feito) para mim é real. Sigo movida pelos sonhos e hoje vivo para realizá-los", escreveu ela na legenda.

Decoração

Larissa Manoela e André Luiz Frambach se casaram pela terceira vez na última terça-feira, 17, em uma cerimônia luxuosa em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. A decoração foi um dos pontos que chamou atenção, por sua delicadeza e originalidade, e, de acordo com a decoradora Renata Paraiso, responsável pelo trabalho, já estava sendo planejada há meses.

"Foi um sonho, nosso conto de fadas real. Um jardim encantado e exatamente como imaginávamos. Estamos muito felizes [com o resultado]", afirmam Larissa Manoela e o marido, em entrevista à CARAS Brasil. A decoradora conta que o projeto começou a ser idealizado há cinco meses, e teve como pedido trazer elementos do filme Enrolados (Disney) e da Tailândia, país que o casal visitou.

"Meu desafio foi criar uma decoração que fugisse do óbvio, trazendo sofisticação mas respeitando o pedido do casal", afirma. "Pensei em trazer o filme da Disney de forma sutil nas guirlandas com flores entrelaçadas no altar, para fazer menção ao tema mas evitando um resultado literal."

Paraiso diz que optou por trazer cores em tons românticos, predominando o rosa-chá. Além disso, ela sabia que o segundo vestido da atriz teria aplicações de rosas, e, por isso, decidiu explorar bastante a flor, combinando com hortênsias e orquídeas.

Já para fazer alusão à Tailândia, a decoradora criou um caminho de 12 metros que teve como base o tradicional Festival das Lanternas do país, para ligar o espaço da cerimônia ao da festa. Ela conta que foram instaladas cerca de 1.000 lanternas flutuantes, em que os 230 convidados puderam passar.

"Criei um efeito lúdico, com as lanternas saindo de dentro do lago e subindo pelas palmeiras, e em um ponto abri uma espécie de túnel com estes elementos tailandeses, para criar uma emoção especial na hora de entrar no espaço da festa."

