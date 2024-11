Após receber apoio da nora, Gretchen usou as redes sociais para rebater crítica de que ela "não aceita a velhice"; confira a resposta

Nesta segunda-feira, 11, Gretchen recorreu às redes sociais para rebater um comentário negativo ao seu respeito. Por meio de uma caixinha de perguntas no Instagram, a nora da cantora, Andressa Ferreira, mostrou que não é somente para a sogra que enviam estas críticas.

A esposa de Thammy Miranda estava respondendo perguntas dos seguidores quando recebeu um comentário negativo sobre Gretchen. "Por que sua sogra não aceita a velhice?", questionou um internauta.

"Por que ela deveria aceitar? Cada um envelhece como quer. Um fato: ela está mais gata e com mais energia que muita mulher de 30 anos", respondeu Andressa, que também marcou a famosa na publicação.

Como resposta, Gretchen republicou o story da nora e se pronunciou sobre o assunto. "Com certeza alguma que não se conforma com a própria velhice porque nunca se cuidou como eu. Inveja. Obrigada, nora", declarou a cantora.

Gretchen espanta etarismo e declara sobre maturidade

O Carnaval de 2025 promete ser de grandes celebrações para Gretchen, ela foi anunciada como a nova rainha de bateria da escola de samba Independente de Eucalipto, no Espírito Santo. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista vibra com a escolha, fala sobre relação com a festividade e espanta etarismo: "Idade não define o nosso valor".

Gretchen aceitou prontamente o convite para ser rainha da bateria da agremiação. A expectativa agora é grande para sua estreia no Carnaval da Independente de Eucalipto: "É uma sensação maravilhosa. Para mim, ser notada e valorizada mesmo com 65 anos significa muito, é um reconhecimento de tantos anos de carreira".

"Isso me faz sentir orgulho de tudo o que passei e realizei, porque mostra que a idade não define o nosso valor ou a nossa relevância. Pelo contrário, me sinto mais poderosa e ciente de quem eu sou hoje do que nunca antes", revela. Confira a entrevista completa!