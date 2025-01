Gretchen rebate crítica de 'antipática' e explica por que não grava vídeos com fãs

A dançarina e cantora Gretchen decidiu se pronunciar neste sábado, 10, após ser chamada de 'antipática' em um vídeo que circula na internet

A dançarina e cantora Gretchen decidiu se pronunciar neste sábado, 10, após a repercussão de um vídeo seu na internet. Na publicação, a artista aparece apressada ao ser abordada por fãs e tira fotos com eles, mas diz que não grava vídeos. Alguns internautas a acusaram de ser 'arrogante' e 'antipática', e a artista explicou o que aconteceu.

Em um vídeo compartilhado no Instagram, ela falou: "Falaram que eu sou a artista mais antipática que existe. Eu recebei muitas mensagens de apoio. Quem assistiu ao vídeo sabe que não fui antipática", iniciou ela, que explicou que estava na Globo para participar do Mesacast do BBB 25. Ao deixar os estúdios, os fãs pediram fotos, mas ela já estava a caminho do hotel.

"Chegando no hotel, as mesmas pessoas tinham pego um carro e ido até o hotel. Saíram e me abordaram. Eu falei que estava com pressa e precisava ser rapidinho. Todo mundo viu o vídeo e sabe que eu fui educada (...) eu tirei foto com todos, inclusive com este fã que me filmou. Tirei com todas", complementou.

Em seguida, contou que estava com pressa porque precisava acordar às 3h da manhã para viajar. "O que eles esperavam que eu fizesse? Que eu ficasse ali batendo papo? Eu tenho meus compromissos, minha vida. Minha obrigação como artista era tirar fotos com ele -- na verdade eu acho que deve se fazer de coração", desabafou.

A cantora ainda explicou o motivo de ter recusado gravar vídeos com os fãs. "O meu empresário não permite que eu faça. Hoje em dia, as pessoas pegam os meus vídeos, colocam na Inteligência Artificial e inserem vozes que não são minhas. Inclusive, eu tive que processar uma galera. É por isso que eu não gravo, não faço. Não adianta me pedir vídeo de aniversário ou para a família, eu não faço mais vídeos desde que começaram a usar minha imagem com Inteligência Artificial para colocar palavras na minha boca que eu não falei. Então, está explicado".

Leia também: Gretchen confessa sobre críticas nas redes sociais: 'Sempre tem aquelas pessoas inconvenientes'

Veja a publicação de Gretchen:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gretchen Oficial (@mariagretchen)

Veja o vídeo que viralizou: