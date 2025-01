Bruna Biancardi resgata foto antiga ao rebater comentário inconveniente sobre sua aparência

A influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi respondeu um internauta que insinuou que sua beleza é graças a procedimentos estéticos

A influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi não ficou calada diante de um comentário sobre sua aparência. Após abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram neste domingo, 26, ela respondeu um internauta que insinuou que sua beleza é graças a procedimentos estéticos.

"Você deve fazer muita plástica para ficar bonita", afirmou a internauta. Em resposta, a namorada do jogador de futebol Neymar compartilhou uma foto antiga. "Não tenho fotos muito antigas nesse celular, mas achei essa de antes da rinoplastial", iniciou.

E complementou: "Só fiz o nariz e coloquei silicone, mas a senhorita precisa de umas cinco pra começar a ficar apresentável. Quem sabe, se começar a ocupar o seu tempo vivendo a sua vida, você consiga fazer. Vou torcer por você", declarou ela.

Bruna Biancardi abre caixinha de perguntas no Instagram

Nome da segunda filha

Ainda durante a interação, ela falou sobre o nome de sua segunda filha com o jogador. Um internauta quis saber: "Como está sendo sua segunda gravidez? Já escolheu o nome?". E Biancardi respondeu: "Está sendo tranquila, graças a Deus! Já escolhemos o nome sim".

Além disso, comentou sobre o seu ‘sumiço' da internet. “Sei que estou sumidinha, mas tem sido bom. Não quero me estressar. E mesmo que eu não fale/faça nada aqui, sempre dão um jeito de falar algo. E ok falarem de mim, eu nem ligo… Mas falarem das minhas filhas, já é maldade demais para mim. Então, estou mais quieta. Sei que vão me entender”, afirmou ela.

Além disso, a morena contou que engravidou rapidamente nas suas duas tentativas. “Foi [fácil]! Nas duas vezes, quando decidimos, parei de tomar anticoncepcional e engravidei no mês seguinte”, afirmou.

Vale lembrar que Bruna e Neymar já são pais de Mavie, de 1 ano. Além disso, o atleta tem mais dois filhos: Davi Lucca, de 13 anos, da antiga relação com Carol Dantas; Mavie, de 1 ano; e Helena, de 6 meses de vida, de seu affair com influenciadora digital Amanda Kimberlly.

