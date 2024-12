Grazi Massafera exibe empolgação ao participar de corrida de rua no Rio de Janeiro

A atriz Grazi Massafera mostrou toda a sua determinação ao compartilhar participação em corrida de rua no RJ: "Amo fazer"

Neste domingo, 8, Grazi Massafera esteve presente em uma corrida de rua realizada no Rio de Janeiro. Ao lado do amigo e personal Chico Salgado, a atriz exibiu determinação ao completar a prova de 5 km em grande estilo.

O evento foi patrocinado por uma marca de protetores solares. "Estou chegando para uma coisa que eu amo fazer, hoje tem corrida, 'Circuito das estações'", disse ela nos stories.

"Mais uma para conta. Chegamos. Voamos, porque ela não sabe brincar. Ela falou: vamos devagarzinho, porque eu não dormi muito bem, ontem teve festa. Cadê? Quando o negócio apita...", contou Chico, após a dupla finalizar o desafio.

Confira os registros:

Grazi Massafera reage após rumores de affair

A atriz Grazi Massafera curtiu as férias no Jalapão, Tocantins, e surgiu em fotos com um ator bonitão que ela conheceu em seu trabalho no streaming. Com as fotos de Grazi e o ator João Villa durante a viagem, os internautas levantaram rumores de que eles poderiam estar vivendo um affair. No entanto, ela desmentiu.

Em um comentário nas redes sociais, a artista deixou bem claro que não existe nada entre eles. Inclusive, ela garantiu que só existe amizade entre eles. “Gente, João é meu amigo e gosta da mesma fruta que eu. Entendedores entenderão”, brincou em um comentário no Instagram.

Vale lembrar que Grazi viajou com a filha, Sofia, de 12 anos, a sobrinha Gabrielle e com João Villa, de 31 anos. Os atores se tornaram amigos quando atuaram na novela Dona Beja, do streaming Max.

Ele já atuou nas novelas Pega Pega, da Globo, e Reis, da Record, e também na série Amor da Minha Vida. Ele é apaixonado pela natureza, disse o Jornal Extra.

Nas redes sociais, João Villa costuma compartilhar ensaios fotográficos para mostrar sua beleza impecável, bastidores de seus trabalhos e também encontros com os amigos.