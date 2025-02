A atriz Grazi Massafera, de 42 anos, exibe novo registro com a filha Sofia, de 12, e internautas apontam semelhança entre mãe e filha nesta terça-feira, 11

A atriz Grazi Massafera, de 42 anos, publicou uma foto sua ao lado da filha Sofia, de 12 anos, que compõe os registros da viagem aos parques da Disney, em Orlando, nos Estados Unidos. Na imagem, publicada no perfil do Instagram da loira nesta terça-feira, 11, os fãs ficaram surpresos com a semelhança entre as duas e regiram na seção de comentários.

“Iguais”, pontuou uma fã. “Ela era a cara do pai, agora está a cara da musa da mãe dela”, “Mini Grazi”, “Irmãs? "Sua menina está a sua cara”, escreveram outros. A adolescente é fruto do antigo casamento da artista com o ator Cauã Reymond.

A dupla foi para os Estados Unidos para fazer um curso de inglês com duração de um mês e também viajar. “Tão bom estar pelo mundo com minha pessoa favorita a que mais amo nesse planeta”, escreveu a atriz na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Grazi Massafera (@massafera)

Declaração

No dia 7 de janeiro, Cauã Reymond usou as redes sociais para se declarar para a filha, Sofia, de 12 anos, Na ocasião, o ator compartilhou um registro da herdeira ao ar livre, curtindo um cenário paradisíaco.

Em entrevista recente ao jornal Extra, Cauã revelou detalhes sobre seu relacionamento com a herdeira na adolescência e garantiu que não é ciumento. "Alguém falou que eu seria um pai ciumento, mas não sou. Quero que minha filha traga o namorado ou a namorada para casa e se sinta confortável, sem achar que o pai é chato", disse o ator. "Atualmente é a fase que eu tô mais próximo dela. Com ela chegando à adolescência, nosso diálogo agora é muito claro. Sinto que nossas conversas estão cada vez mais maduras e, ao mesmo tempo, divertidas", detalhou.

Leia também: Cauã Reymond encanta ao abrir registros de fim de semana com a filha, Sofia