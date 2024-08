Gracyanne Barbosa toma decisão drástica sobre Belo: 'Existe muito amor'

Em recente aparição na TV, Gracyanne Barbosa toma decisão sobre Belo e revela erros deles além de como será o relacionamento deles

Após anunciar o fim de seu casamento com Belo em abril deste ano, Gracyanne Barbosa gerou dúvidas sobre não estar realmente separada ao revelar que ainda moram na mesma casa com toda a família no Rio de Janeiro. Em sua última aparição na TV, no programa de Rodrigo Faro deste domingo, 04, ela falou como está a relação deles.

Nos últimos dias, o jornalista Leo Dias disse que eles teriam firmado um relacionamento aberto, contudo, a musa fitness não deixou isso claro. Na verdade, a influenciadora disse sobre estarem em caminhos diferentes, porém, deu a entender que existem sentimentos.

“Eu acho que agora que se passaram alguns meses e estou me encontrando mais. Foi um período de reclusão, até para eu voltar a me reconectar e entender melhor, a me perdoar. Eu falei muito sobre os meus erros, mas hoje eu vejo que nós erramos como casal. Então, hoje eu estou muito mais tranquila, claro que tenho meus momentos de sofrimento. Acho que no nosso relacionamento existe muito amor”, declarou Gracyanne.

“Mas acho que no momento a gente tem que caminhar sozinho para ir aprendendo e eu estou aproveitando para ir para outras áreas que eu estava deixando de lado, por conta da relação e família e tudo mais. Estou indo para coisas que eu queria fazer, como empresária, investindo mais nisso. O trabalho têm me ajudado muito e acho que atividade física também me levanta e dá uma força surpreendente”, explicou sobre como está lidando.

“É muito legal ver que a galera vem junto! Claro que as pessoas me seguiam e falavam: ‘Ah, eu malho por causa de você e te sigo por isso’. Mas eu vejo que as pessoas que estão passando por problemas, acabam tendo essa força, encontrando em mim porque em nenhum momento eu deixei me entregar. Embora muitas das vezes a gente quer, então tem sido um momento bom agora. Eu passei por um momento ruim, mas acho que agora estou legal”, contou sobre trocar experiências e receber apoio dos internautas.

Gracyanne Barbosa investe em venda de conteúdo adulto

Na última segunda-feira, 22, Gracyanne Barbosa usou as redes sociais para revelar que bateu o martelo e decidiu investir na venda de conteúdo adulto. Após sua separação de Belo, ela passou por uma mudança extrema e agora comercializa fotos e vídeos "de um jeito que você nunca viu" com preços acessíveis para seus seguidores.

Através de seu perfil no Instagram, Gracyanne apareceu para compartilhar a novidade e divulgou sua conta em uma plataforma de conteúdo adultos. Lá, a influenciadora digital revelou que pretende dividir seu lado mais sensual e até responder a mensagens de admiradores com fotos e vídeos personalizados de acordo com as preferências deles.

Quem quiser assinar a plataforma vai precisar investir o valor de R$ 69,90 mensais: “Livre, leve, solta e pronta para aprontar! Quero me conectar com esse meu lado mais sensual e entender também o que você gostaria de ver por aqui… Vai rolar muito do meu dia a dia, muito dos meus treinos, viagens e jobs, muito pole dance também!”, Gracy anunciou; confira mais detalhes!