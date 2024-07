Gracyanne Barbosa investe em venda de conteúdo adulto e valores impressionam

“De um jeito que você nunca viu”: Gracyanne Barbosa anuncia mudança extrema e divulga valores de conteúdos adultos após se separar de Belo

Na última segunda-feira, 22, Gracyanne Barbosa usou as redes sociais para revelar que bateu o martelo e decidiu investir na venda de conteúdo adulto. Após sua separação de Belo, ela passou por uma mudança extrema e agora comercializa fotos e vídeos "de um jeito que você nunca viu" com preços acessíveis para seus seguidores.

Através de seu perfil no Instagram, Gracyanne apareceu para compartilhar a novidade e divulgou sua conta em uma plataforma de conteúdo adultos. Lá, a influenciadora digital revelou que pretende dividir seu lado mais sensual e até responder a mensagens de admiradores com fotos e vídeos personalizados de acordo com as preferências deles.

Quem quiser assinar a plataforma vai precisar investir o valor de R$ 69,90 mensais: “Livre, leve, solta e pronta para aprontar! Quero me conectar com esse meu lado mais sensual e entender também o que você gostaria de ver por aqui… Vai rolar muito do meu dia a dia, muito dos meus treinos, viagens e jobs, muito pole dance também!”, Gracy anunciou.

“Mas não ache que isso vai ser comum, porque, né, estamos aqui nesse site +18 e garanto que todo o conteúdo (seja amador ou profissional) vai ter aquele toque a mais que você vai amar e morre de curiosidade de ver! Vem conhecer a Gra de um jeito que você nunca viu, vem... é só assinar meu FanClub!”, a musa fitness divulgou o novo negócio.

Gracyanne Barbosa revela novo negócio nas redes sociais - Reprodução/Instagram

No feed, Gracy também dividiu um vídeo sensualizando e falou sobre a guinada profissional: “Estava louca pra compartilhar com vocês um pouquinho mais de quem é a Gra - na intimidade e com prazer!”, disse a influenciadora, que deixou os seguidores impressionados: “Vai ser sucesso!!”, comentou um. “Assinando já”, disse outro nos comentários.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

Gracyanne Barbosa revelou proibição de Belo:

Vale lembrar que em uma entrevista ao Lucas Pasin, do Splash, em maio deste ano, Gracyanne foi questionada sobre os rumores de que estaria pensando em adentrar as plataformas depois de seu divórcio. Sincera, a influenciadora digital contou que ficou surpresa com os rumores, mas que essa é uma ótima oportunidade e pensaria a respeito.

Aliás, Gracyanne revelou que era proibida pelo ex-marido de vender conteúdo adulto: “O Belo não deixava. E eu respeitei”, ela pontuou e completou agradecendo ao colunista pela nova ideia de investimento: “Agora você me atentou a isso. Vou fazer. Agora eu posso fazer. Te aviso quando for lançar", celebrou a beldade, que já é conhecida pelas poses ousadas.