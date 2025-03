Gracyanne Barbosa relata 'perrengue' para comer marmita dentro de avião

A musa fitness Gracyanne Barbosa está de volta à dieta após sair do BBB e relata situação 'delicada' para comer a sua comida na aeronave

A musa fitnees Gracyanne Barbosa, de 41 anos, relatou que passou por um 'perrengue' nesta quinta-feira, 27, após embarcar em voo no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Isso porque a ex-BBB25 está de volta à dieta após sair do reality show da TV Globo e queria comer a comida que preparou dentro do avião. Ela, no entanto, ficou receosa:

"Quero marmitar, estou no voo e com vergonha de incomodar, embora tenha uma pessoa comendo um lanche do meu lado haha", escreveu na legenda da publicação.

Em dúvida, ela abriu uma enquete que dizia: "Vocês abririam a marmita no voo?". As opções de resposta eram: "Lógico, foco na dieta" (75% dos votos) e "Não, tenho vergonha" (25% dos votos).

Confira:

Gracyanne Barbosa relata 'perrengue' ao comer marmita em avião pic.twitter.com/4UsQvNYLZ2 — CARAS Brasil (@carasbrasil) March 27, 2025

Mudanças no corpo após sair da dieta no BBB 25

Gracyanne Barbosa está retomando sua rotina de exercícios físicos e a alimentação saudável após ser eliminada do BBB 25, reality show da TV Globo, com 51,38% dos votos. Nesta quarta-feira, 26, ela voltou ao médico para analisar sua composição corporal e compartilhou o que mudou.

Em entrevista ao portal gshow, ela revelou não ganhou gordura, mas perdeu músculo: "O meu percentual de gordura continuou o mesmo. Então, mesmo comendo tão completamente fora da dieta, não perdi. Eu não ganhei gordura, só perdi músculo",disse. Confira!

