Gracyanne Barbosa ironiza após Belo curtir cruzeiro com suposto affair

Gracyanne Barbosa compartilhou uma mensagem humorada sobre fofocas após suposta affair de Belo ser vista em cruzeiro do cantor

A influenciadora digital e musa fitness Gracyanne Barbosa usou as redes sociais na terça-feira, 10, para compartilhar com o público uma mensagem bem-humorada. Por meio de seus stories no Instagram, a famosa repostou uma imagem de uma língua musculosa e ironizou as 'fofocas'.

"As pessoas que vão à academia só para conversar", dizia a legenda da imagem. Gracyanne, por sua vez, acrescentou emojis de risadas ao dividir o recado com os seguidores. Apesar de não ter mencionado nomes, internautas acreditam que a mensagem seria uma resposta aos rumores de que Belo, seu ex-marido, estaria curtindo um cruzeiro com a suposta nova namorada.

A moça em questão trata-se de Rayane Figliuzzi, de 27 anos, que surgiu com o cantor em seu cruzeiro. De acordo com informações divulgadas pelo colunista Lucas Pasin, do UOL, a affair de Belo chegou de helicóptero e se hospedou na cabine mais cara do navio. A eleita de Belo ainda estaria sendo chamada de 'primeira-dama'.

Vale lembrar que, apesar dos rumores, o pagodeiro não assumiu publicamente nenhum relacionamento desde que anunciou o divórcio de Gracyanne Barbosa, em abril deste ano. Nos últimos dias, após a estreia de seu documentário no Globoplay, o fim do casamento de 16 anos voltou a ser comentado nas redes sociais.

Como ficou a relação de Gracyanne com a família de Belo?

Recentemente, Gracyanne Barbosa separou um tempo para conversar um pouco com os seguidores sobre diversos assuntos. Por meio de seu Instagram oficial, a famosa abriu uma caixinha de perguntas e selecionou algumas dúvidas enviadas por internautas para esclarecer.

Em meio às questões, um seguidor quis saber como ficou a relação de Gracyanne com a família de Belo após o fim do casamento de 16 anos. Para quem não sabe, os dois anunciaram publicamente a separação em abril deste ano; confira detalhes!

