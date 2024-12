Atualidades / Vida pessoal

Gracyanne Barbosa conta como ficou relação com a família de Belo após divórcio

Se dão bem? Gracyanne Barbosa esclareceu sua relação com a família do ex-marido, o cantor Belo, após fim do casamento de 16 anos

Gracyanne Barbosa e Belo - Foto: Reprodução / Globoplay / Instagram