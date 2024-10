Gracyanne Barbosa come fast food pela primeira vez e dá opinião sincera

A musa fitness Gracyanne Barbosa experimentou um lanche de uma famosa rede de fast food pela primeira vez e deu sua opinião sincera

Gracyanne Barbosa é conhecida por ter uma rotina bastante regrada com exercícios físicos e dieta para manter a boa forma.

Porém, nesta quinta-feira, 3, a musa fitness foi convidada para um quadro no Instagram do influencer Bom Talvão e foi desafiada comer fast food.

De início, a famosa relutou em comer o lanche de uma famosa rede de fast food. "Nunca comi, não vou comer", disse ela. Após experimentar o hambúguer, Gracy afirmou que estava "muito salgado".

Em seguida, ela decidiu experimentar as batatas fritas da rede. "Faz vinte anos que não como batata frita. Puro óleo", disse ela, fazendo caretas.

Vida de solteira

Gracyanne Barbosa foi a convidada para o podcast Ticaracaticast e abriu o jogo sobre sua vida de solteira. A digital influencer não assumiu nenhum relacionamento desde o fim do seu casamento de 16 anos com o cantor Belo, em abril deste ano.

A famosa revelou que, ao contrário do que muitos pensam, ela não está recebendo muitas cantadas. "Na vida, é péssima [minha relação com os homens]. Os caras têm medo [de falar comigo]. Quando anunciamos que estávamos separados, eu falei 'agora vou receber um monte de mensagem', mas [não veio] nenhuma. Não é que foi pouca, foi nenhuma mensagem de homem", disse ela.

No entanto, a musa já recebeu algumas investidas de mulheres. "Mulher é corajosa. É no Instagram, é no FanFever [plataforma de conteúdo adulto], é pessoalmente, é no banheiro da academia. Agora, homem, é só mensagem fofa, só 'sou seu fã e te acompanho'. Talvez eu seja um perfil de mulher que assusta, não sei. Na vida, não recebo cantada, mesmo em evento", contou.

Gracyanne ainda fez questão de ressaltar que não está em busca de uma relação amorosa no momento, o seu foco é no trabalho. "Fiquei muito tempo casada, estou meio perdida. Dá uma certa preguiça, conhecer alguém é uma burocracia".