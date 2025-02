Graciele Lacerda se emociona com declaração de Zezé Di Camargo: 'Chorei'

Ao ver declaração de Zezé Di Camargo com foto de sua maternidade real, Graciele Lacerda se emociona e revela choro; confira

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, ficou emocionada ao ver uma declaração do cantor nesta segunda-feira, 03. Em casa com a filha deles, Clara, de um mês, a influenciadora digital se comoveu ao ler uma publicação dizendo que está com saudade delas.

Com uma foto da amada dormindo com a bebê ao seu lado, o famoso desabafou sobre estar dois dias longe delas por estar fazendo shows. Zezé Di Camargo, ao achar o clique em seu celular, resolveu fazer uma declaração de amor e até fez a empresária chorar.

"Você é uma mulher e companheira incrível, e eu nunca tive dúvida de que seria uma mãe extraordinária. Sua força e sua garra me fazem admirar ainda mais a mulher que você é. O amor e a paixão são essenciais em qualquer relação, mas quando se unem à admiração, a perfeição deixa de ser um ideal distante e se torna algo real e palpável. Já já estou em casa, para matar a saudades de vocês", escreveu.

Ao ver o clique tirado de madrugada, Graciele Lacerda não aguentou e ficou emocionada. "Chorei", escreveu ao repostar a postagem do marido.

É bom lembrar que a influenciadora digital está amamentando Clara e sempre compartilha um pouco dde sua rotina com a herdeira. A famosa revelou que pretende continuar com amamentação exclusiva até quando tiver leite e que, por enquanto, prefere evitar chupetas e mamadeiras.

Como foi o parto de Graciele Lacerda?

O parto de Graciele Lacerda deixou muita gente confusa, isso porque, a influenciadora brincou com a cunhada, Luciele Di Camargo, que a sua bolsa havia estourado durante a ceia de Natal. Apesar dessa parte ter sido brincadeira, Clara acabou realmente nascendo na madrugada do dia 25 de dezembro.

Em sua rede social, a esposa de Zezé Di Camargo compartilhou alguns vídeos de sua chegada à maternidade ainda usando o look natalino. O que aconteceu foi que a influenciadora entrou na brincadeira da cunhada, mas, ela já estava sentindo contrações há um tempo.

Pela conversa dos vídeos postados pela empresária é possível ouvir o médico dizendo que ela já havia perdido o tampão mucoso no dia 24 e que possivelmente ela estava tendo contrações indolores até que foram se intensificando. Ao chegar na maternidade, Graciele Lacerda começou a sentir dores mais fortes e acabou se surpreendendo ao saber que Clara nasceria antes do esperado. Saiba todos os detalhes aqui!

