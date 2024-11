Graciele Lacerda encanta ao mostrar barrigão de grávida

Graciele Lacerda, que está à espera de Clara, encantou ao mostrar o seu barrigão de grávida. A bebê é fruto do seu relacionamento com Zezé Di Camargo

Em suas redes sociais, Graciele Lacerda sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores.

A digital influencer está radiante à espera de Clara, sua primeira filha com Zezé Di Camargo. Nesta segunda-feira, 25, a famosa fez questão de motrar o look escolhido e ressaltou o tamanho do barrigão.

Em seu Instagram Stories, Graciele posou usando um top branco com um conjunto de shorts e blazer. A mais nova mamãe do pedaço fez questão de deixar o blazer aberto e ainda apostou em um par de tênis para ficar mais confortável.

Evolução

Que amor! No último sábado, 23, Graciele Lacerda usou as redes sociais para compartilhar um registro para lá de especial: ela reuniu fotos que mostram a evolução de sua barriguinha ao longo da gestação. Grávida de sete meses da primeira filha com o cantor Zezé Di Camargo, a influenciadora aguarda, ansiosa, pela chegada de Clara.

"Clara crescendo por aqui!!! Sete meses", celebrou Graciele na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs se derreteram pelas fotos. "Clarinha no forninho", disse uma seguidora. "Clarinha... que Deus abençoe sua vinda a esse mundo, te traga cheia de saúde, porque amor nunca vai faltar para você, princesa", desejou outra. "Está maravilhosa nesta fase de gravidinha também", elogiou mais uma.

Vale lembrar que a gravidez foi anunciada pelo casal em julho, após um longo processo de fertilização in vitro. Clara será a primeira filha de Graciele Lacerda e o quarto herdeiro de Zezé Di Camargo, que já é pai de Wanessa, Camilla e Igor Camargo, de seu casamento anterior com Zilu Godoi.

A influenciadora digital Graciele Lacerda está contando os dias para a chegada da pequena Clara, sua primeira filha com o cantor Zezé Di Camargo. Enquanto a bebê aguarda a hora certa para nascer, o casal está focado nos preparativos para recebê-la em casa.

