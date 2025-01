Graciele Lacerda admite tensão ao ver a filha, Clara, ter a orelha furada

A influenciadora Graciele Lacerda, esposa do cantor Zezé Di Camargo, afirma que "quase desmaiou" ao lidar com o desafio nesta segunda-feira, 13

A influenciadora digital Graciele Lacerda, de 44 anos, contou aos seus mais de quatro milhões de seguidores em seu perfil no Instagram que enfrentou o primeiro desafio da maternidade com a filha, Clara. Isso porque a primogênita, fruto do relacionamento com o marido, o cantor Zezé Di Camargo, teve a orelha furada aos 20 anos de vida.

"A mãe quase desmaiou, mas já foi!", escreveu na legenda da publicação em que mostra a bebê já com o brinco do lugar.

Por meio de um vídeo publicado nos stories, Graciele revelou detalhes sobre tão aguardado momento e como a própria Clara reagiu com a orelhinha sendo furada.

"A gente acabou de furar a orelhinha dela. Agora está aqui mamando, quietinha. No primeiro lado, dei de mamar, ela ficou bem cheia e ficou meio dormindo, em sono profundo. Quem furou foi a enfermeira que fica com ela na parte da manhã. Foi feito com uma pessoa que realmente entende, passou anestésico, ficou esperando... Quando ela ficou bem mole, coloquei no meu coloco, e o primeiro lado a gente furou sem ela estar no meio peito, e ela deu uma choradinha", contou.

E prosseguiu: "Aí eu já coloquei no meu peito e ela parou de chorar. No outro lado, a gente furou com ela no meu peito e ela não chorou nada. Se soubesse, já tinha deixado ela lá direto. Furou e ela nem tchum (sic), ficou mamando. Mas ficou bonitinho demais. Graças a Deus já furou e deu tudo certo, mas quase desmaiei", divertiu-se.

Após furar a orelha de Clara, Graciele se mostrou apreensiva com o próximo desafio: As primeiras vacinas da bebê. "Saiu o teste do pezinho dela, e já pode tomar a BCG e já estou sofrendo", afirmou.

Clara é a primeira filha de Graciele Lacerda e a quarta de Zezé Di Camargo - Foto: Reprodução/Instagram

Graciele Lacerda exibe a barriga pós-parto

A influenciadora digital Graciele Lacerda compartilhou com os seus seguidores [detalhes de como está a recuperação do seu corpo após a gravidez. A influencer deu à luz Clara Lacerda Camargo no dia 25 de dezembro e surpreendeu ao mostrar o tamanho de sua barriga pós-parto.

Nesta segunda-feira, 13, Lacerda surgiu com um look justo ao corpo e mostrou que a barriguinha ainda está saliente, mas já diminuiu. Confira!

